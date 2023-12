Cremlino. Putin, con l’Occidente sono stato ingenuo. Ora dovrà trovare un terreno comune con la Russia

AgenPress – “L’Occidente dovrà trovare un terreno comune con la Russia, perché della Russia deve tenere conto” e a sua volta Mosca è interessata ad avere buoni rapporti con i Paesi della Nato. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista alla televisione Rossiya-1 ripresa dalle agenzie russe La Russia, ha affermato Putin, non ha alcun interesse ad attaccare Paesi della Nato, come invece ha affermato il presidente americano Joe Biden. “Non abbiamo dispute territoriali reciproche con loro e non abbiamo alcun desiderio di rovinare le nostre relazioni con loro. Siamo interessati a sviluppare le relazioni”.

Sono “fesserie” le affermazioni del presidente Usa Joe Biden secondo le quali la Russia potrebbe attaccare Paesi della Nato se vincesse la guerra in Ucraina, ha aggiunto. In questo modo Biden vuole solo giustificare la sua politica perché la Russia “non ha nessun interesse a combattere la Nato, né geopolitico, né economico né militare”.

Le sfide storiche che la Russia deve fronteggiare richiedono l’unità di “tutte le forze patriottiche. La Russia non può, come altri Paesi, rinunciare alla sua sovranità ed essere il satellite di qualcuno in cambio di qualche salsiccia”.