Atreju. Elon Musk ha avuto una figlia con la maternità surrogata, ma Meloni fa finta di niente. Parenzo: “Avreste dovuto arrestarlo”

AgenPress – ” importante avere figli e creare una nuova generazione. E per quanto possa sembrare semplice, se le persone non hanno figli, non esiste una nuova generazione. Quindi consiglio davvero vivamente di essere assolutamente a favore dell’espansione dell’umanità e della creazione di un futuro luminoso ed entusiasmante per il mondo”. Così Elon Musk ad Atreju.

Musk ha avuto 11 figli da tre donne diverse. Con la cantante Grimes (al secolo Claire Boucher) a Dicembre del 2021, la coppia ha avuto una figlia, Exa Dark Sideræl (Baby Y) con gravidanza surrogata.

Proprio la pratica che il Parlamento italiano sospinto da Fratelli d’Italia, quest’anno, ha dichiarato “reato universale”.

Elon Musk si è infatti presentato con il figlio avuto da una “gestazione per altri”, – “utero in affitto” o “maternità surrogata” detto in altre parole, una pratica illegale in Italia secondo la legge 40 del 2004 e che questo governo vorrebbe rendere reato universale. Il fatto rimane sotto silenzio nella convention romana ma ha scatenato i social.

David Parenzo ospite ad Atreju, nel dibattito durante la presentazione del libro “La versione di Giorgia” di Alessandro Sallusti, ha fatto sarcasticamente notare come la posizione di Fratelli D’Italia sulla gestazione per altri (gpa) fosse in contrasto con la storia personale di Elon Musk, presente ad Atreju insieme al figlio avuto grazie a questa pratica.

David Parenzo ha fatto notare a Rampelli: “Sulla natalità se ci fosse stata la legge avreste dovuto arrestarlo perché per come ha fatto uno dei suoi figli Musk tecnicamente andrebbe arrestato qualora si dovesse davvero dire che chi fa quella pratica deve essere arrestato”.