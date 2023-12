Usa e Paesi occidentali pensano di confiscare i beni russi congelati e trasferirli in Ucraina

AgenPress – I paesi occidentali stanno esplorando modi per confiscare i beni russi congelati e trasferirli in Ucraina.

Sebbene Washington non abbia mai sostenuto pubblicamente la confisca, nelle ultime settimane gli Stati Uniti hanno assunto in privato una posizione più assertiva, sostenendo nei comitati del G7 che esiste un percorso per sequestrare i beni “coerente con il diritto internazionale”.

“I membri del G7 e altri Stati particolarmente colpiti potrebbero impossessarsi dei beni sovrani russi come contromisura per indurre la Russia a porre fine alla sua aggressione”, ha affermato. Si legge in un documento di discussione del governo americano, visionato dal Financial Times.

Un funzionario statunitense ha affermato che Washington è impegnata in conversazioni attive sull’uso dei beni sovrani russi e ritiene che ci sia un breve lasso di tempo per prendere una decisione. Hanno suggerito che potrebbe essere discusso in una possibile riunione dei leader del G7. incontro in concomitanza con il secondo anniversario, a febbraio, della completa invasione russa dell’Ucraina.

Il giornale scrive che la spinta arriva quando due pacchetti cruciali di aiuti finanziari per l’Ucraina del valore di oltre 100 miliardi di dollari hanno vacillato questa settimana, mentre i repubblicani al Congresso degli Stati Uniti e Viktor Orban dell’Ungheria, membro dell’UE, hanno preso posizione contro il finanziamento di Kiev.