Ucraina. Servizio di sicurezza inserisce il patriarca Kirill nella lista dei ricercati. Rischia l’ergastolo

AgenPress – Il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina (SBU) ha inserito il Patriarca russo-ortodosso Kirill di Mosca nella lista dei ricercati, secondo il Ministero degli Interni 39;s database delle persone ricercate il 15 dicembre.

Il patriarca Kirill, nato Vladimir Gundyayev, è il capo della Chiesa ortodossa russa e un convinto sostenitore del leader russo Vladimir Putin e della guerra della Russia contro l’Ucraina.

Secondo gli archivi sovietici, il vescovo era un agente del KGB e spiava la Svizzera negli anni ’70, utilizzando il suo ruolo di rappresentante ufficiale al Consiglio Mondiale delle Chiese.

Il database lo descrive come una persona “che si nasconde dalle autorità investigative pregiudiziali”.

Kirill è accusato di aver violato l’articolo 110 del codice penale ucraino, che riguarda azioni che violano l’integrità territoriale dell’Ucraina, provocando “la morte di persone o altre gravi conseguenze”. L’accusa prevede la pena dell’ergastolo.

È anche accusato dell’articolo 437, “pianificare la preparazione, scatenare e condurre una guerra di aggressione” che prevede una pena fino a 15 anni di reclusione.

La SBU ha annunciato le accuse a novembre per il fatto che egli è un “membro della cerchia ristretta della Russia” massima leadership militare e politica ed è stato uno dei primi a sostenere pubblicamente la guerra su vasta scala contro l’Ucraina.”

Il servizio di sicurezza ha sottolineato che Krill usa i suoi subordinati ortodossi in Russia, così come i membri della Chiesa ortodossa ucraina collegata a Mosca, per diffondere la propaganda filo-russa.

La Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca è subordinata alla Chiesa russa e non deve essere confusa con la Chiesa ortodossa autocefala (autonoma) Chiesa dell’Ucraina.

L’Ucraina accusa da tempo i rappresentanti del Patriarcato di Mosca in Ucraina di servire come braccio di propaganda del Cremlino nel guerra.

Kirill ha incluso narrazioni a favore della guerra nei suoi sermoni e in altri servizi religiosi, ha osservato la SBU, attirando l’attenzione sulla sua benedizione alle truppe d’invasione russe nel marzo dello scorso anno e altri casi visti come giustificazione dell’invasione russa.

Il Regno Unito lo ha sanzionato nel giugno 2022 per aver sostenuto la guerra. Tuttavia, ha eluso le sanzioni dell’UE a causa delle proteste dell’Ungheria.