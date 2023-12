Putin vuole consolidare la sua posizione di nuovo zar. Se dovesse vincere in Ucraina ci sarebbero altre invasioni

AgenPress – I leader europei sembrano rendersi conto che il destino dell’Ucraina è ora intrinsecamente legato alla sicurezza futura dell’Europa e devono accompagnare questa presa di coscienza intellettuale con passi più decisivi per garantire il successo dell’Ucraina.

La guerra in Ucraina si è evoluta in una prolungata guerra di logoramento che trascende i confini regionali. È l’incarnazione della più ampia ambizione di Putin di restaurare l’impero russo, e i mezzi impiegati sono violenti.

Poiché il futuro dell’Europa è intrinsecamente legato alla capacità dell’Ucraina di contrastare l’avanzata della Russia, è essenziale riconoscere la posta in gioco: l’intenzione della Russia non è semplicemente l’espansione territoriale; mira a paralizzare strategicamente l’Ucraina e stabilire un nuovo ordine globale che favorisca il suo dominio.

Putin non solo ha costantemente sostenuto l’ideologia della Russia come civiltà unica, ma è andato oltre, sostenendo che lo status di civiltà unica della Russia è scientificamente validato dalla ricerca genomica. Putin sta perseguendo il ripristino dello status percepito dalla Russia come superpotenza globale, sfidando l’attuale ordine geopolitico e minando l’unità occidentale.

Per Putin questa guerra non riguarda semplicemente le conquiste territoriali; è una battaglia per l’influenza globale.

Putin configura questa guerra come una lotta di liberazione nazionale, evocando parallelismi con la Seconda Guerra Mondiale, venerata in Russia come la Grande Guerra Patriottica. Tuttavia, questa guerra è in netto contrasto; La Russia non si difende; sta invadendo. E la stragrande maggioranza della società russa appoggia l’aggressione perché da anni non si sente la propaganda dire “mai più” ma piuttosto “possiamo ripetere”.

Putin cerca di riscrivere il panorama geopolitico, aspirando allo status della Russia come potenza globale suprema.

Consolidare la sua posizione di nuovo zar è un imperativo assoluto, un imperatore trionfante di una civiltà russa rinata. Se dovesse ottenere la vittoria o pensare di averla ottenuta, ciò aprirebbe la strada a ulteriori invasioni, espandendo il suo dominio e consolidando la sua eredità.