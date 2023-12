Netanyahu. Gaza sarà smilitarizzata nel dopoguerra. Israele piange la morte dei tre ostaggi. Terribile tragedia

AgenPress – “Dobbiamo dire la verità e non coltivare illusioni. Dopo l’eliminazione di Hamas, la Striscia sarà smilitarizzata e sarà sotto il controllo di sicurezza israeliano”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu confermando la posizione su futuro della Striscia che non prevede, a suo giudizio, il controllo da parte dell’Autorità nazionale palestinese. “Nonostante il lutto, nonostante le pressioni internazionali, continueremo fino alla fine, nulla ci fermerà”.

Netanyahu ha ribadito che non permetterà che “Hamastan” si trasformi in “Fatahstan”, ovvero con l’Autorità nazionale palestinese che torna a governare Gaza. Citando un sondaggio della scorsa settimana che ha rilevato che l’82% dei palestinesi in Cisgiordania giustifica il massacro del 7 ottobre, ha osservato che l’Anp deve ancora condannare l’assalto. “Loro dovrebbero controllare Gaza?”. Piuttosto, dopo che Hamas sarà distrutto, “Gaza sarà smilitarizzata” e non rappresenterà alcuna minaccia per Israele, ha sottolineato.

Netanyahu ha affermato che Israele piange la morte dei tre ostaggi uccisi accidentalmente venerdì dall’IDF mentre fuggivano dai loro sequestratori a Gaza: Yotam Haim , 28 anni, Alon Shamriz, 26, e Samer Talalka 25, ha detto Netanyahu.

“Quando sono stato informato della terribile tragedia, sono rimasto scioccato”, ha detto Netanyahu. I tre uomini sono sopravvissuti per 70 giorni ed “erano solo a un passo dalla libertà… e fu allora che è avvenuto il disastro. Mi ha spezzato il cuore. Ha spezzato il cuore di tutta la nazione. I nostri cuori sono vicini alle famiglie nel loro momento di dolore”.

“Sono stato perseguitato da un pensiero: ‘Cosa sarebbe successo se solo qualcosa fosse stato diverso.’ Sono sicuro che questo pensiero sia condiviso da tutti voi. Eravamo così vicini ad abbracciarli.

“Ma sfortunatamente il tempo non può essere riportato indietro. Chiunque abbia combattuto sul campo di battaglia sa che tra la vittoria e il disastro c’è solo un soffio di distanza”, ha detto Netanyahu.

Ha promesso che l’IDF avrebbe imparato dall’incidente e avrebbe applicato quelle lezioni sul campo di battaglia in futuro.