Israele. Sale la rabbia contro il governo dopo l’uccisione per errore di tre ostaggi

AgenPress – La rabbia crescente nei confronti del governo israeliano si è riversata sabato nelle strade di Tel Aviv dopo che è emerso che l’esercito del paese aveva ucciso per errore tre ostaggi a Gaza che “aveva un bastone con sopra un panno bianco”.

In una piazza nel centro di Tel Aviv conosciuta come “Piazza degli ostaggi”, Raz Ben Ami, liberato dalla prigionia alla fine del mese scorso, ha detto a una folla di centinaia di persone di aver “avvertito” il governo israeliano che le operazioni militari a Gaza stavano mettendo in ostaggio rischio e si era “purtroppo” dimostrato giusto.

Le emozioni erano crude il giorno dopo la notizia che Yotam Haim, Samer Talalka e Alon Shamriz erano stati uccisi dai soldati della loro stessa fazione.

Ben Ami, il cui marito, Ohad Ben Ami, è ancora prigioniero, ha detto alla folla che il gabinetto di guerra del primo ministro Benjamin Netanyahu dovrebbe presentare un proposta per liberare le decine di persone ancora detenute da Hamas.

Con in mano una clessidra, Ruby Chen, il cui figlio diciannovenne Itay Chen è ancora tenuto in ostaggio, ha detto che il governo “deve essere attivo” per ottenere un nuovo accordo. Ha aggiunto che era evidente che l’attuale strategia non funzionava molto bene.

La protesta, che ha fatto seguito a un’altra manifestazione di venerdì sera, è scoppiata dopo che un funzionario delle forze di difesa israeliane ha rivelato sabato che gli ostaggi “avevano un bastone con sopra un panno bianco” prima di essere uccisi.

Si ritiene che gli ostaggi siano stati “abbandonati o fuggiti” dalla prigionia di Hamas, ha detto il funzionario, aggiungendo che un soldato si è sentito minacciato e ha aperto il fuoco.

“Due vengono uccisi immediatamente, uno è ferito e corre di nuovo nell’edificio”, ha detto il funzionario. Ha aggiunto che “un grido di aiuto” era stato sentito in ebraico, ma dopo che il comandante del battaglione ha emesso un ordine di cessate il fuoco si è verificato “un altro scoppio di fuoco” e “anche lui muore”.

È stata avviata un’indagine preliminare “al massimo livello”, ha detto il funzionario, aggiungendo che la condotta è andata “contro le nostre regole di ingaggio”.