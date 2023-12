Il futuro dell’Europa dipende dalla vittoria dell’Ucraina sulla Russia. Putin ossessionato e aggressivo

AgenPress – L’attenzione principale della Russia rimane sulla guerra in Ucraina. Mentre le difficoltà di quasi due anni di guerra su vasta scala si fanno sentire, la Russia cercherà di sfruttare la conseguente destabilizzazione interna.

Imparando dalla fallita invasione lampo, la Russia ora trarrà vantaggio dalle divisioni esistenti in Ucraina. Tuttavia, gli sforzi della Russia non si limiteranno ai disagi interni; continuerà a esercitare un’intensa pressione lungo le linee del fronte, cercando scoperte visibili o conquistando roccaforti simbolicamente importanti.

Putin non solo ha costantemente sostenuto l’ideologia della Russia come civiltà unica, ma è andato oltre, sostenendo che lo status di civiltà unica della Russia è scientificamente validato dalla ricerca genomica. Putin sta perseguendo il ripristino dello status percepito dalla Russia come superpotenza globale, sfidando l’attuale ordine geopolitico e minando l’unità occidentale.

Per lui, questa guerra non riguarda semplicemente le conquiste territoriali; è una battaglia per l’influenza globale.

Putin configura questa guerra come una lotta di liberazione nazionale, evocando parallelismi con la Seconda Guerra Mondiale, venerata in Russia come la Grande Guerra Patriottica. Tuttavia, questa guerra è in netto contrasto; La Russia non si difende; sta invadendo.

La Russia persisterà nei suoi tentativi di paralizzare le infrastrutture critiche durante l’inverno, prendendo di mira centrali elettriche, raffinerie di petrolio e snodi di trasporto per esacerbare le difficoltà e innescare ulteriori ondate di rifugiati.

Il futuro dell’Europa dipende dalla vittoria dell’Ucraina sulla Russia. Un’Ucraina forte e indipendente all’interno dell’Unione europea salvaguarderebbe la sicurezza e l’integrità territoriale dell’Europa.

L’integrazione dell’Ucraina nell’UE non è semplicemente un’aspirazione nazionale, ma un passo fondamentale per gli interessi strategici dell’Unione. In quanto membro a pieno titolo dell’UE, l’Ucraina darebbe un contributo significativo alla sicurezza europea e rappresenterebbe un simbolo globale del successo del progetto europeo.

Mentre alcuni funzionari occidentali sostengono una soluzione negoziata come unica via per porre fine alla guerra, gli ucraini si oppongono risolutamente a qualsiasi soluzione che implichi la cessione di territori alla Russia.

Inoltre, questo approccio non solo non riuscirebbe a limitare l’aggressione della Russia, ma incoraggerebbe invece le sue ambizioni espansionistiche. Una pausa nella guerra fornirebbe alla Russia solo l’opportunità di riorganizzarsi e rilanciare la sua offensiva con rinnovato vigore.

Il Cremlino è convinto che il tempo sia dalla sua parte, anticipando l’esaurimento delle risorse dell’Ucraina e ricostituendo al tempo stesso le proprie risorse militari, economiche e umane per la guerra.

Il futuro non è scolpito nella pietra. È alla nostra portata e, per garantirlo, dobbiamo restare uniti e riconoscere l’imminente minaccia che la Russia rappresenta per l’Europa.

L’Ucraina non può affrontare da sola l’aggressione della Russia; ha un bisogno vitale di sostegno economico e militare per difendere i nostri valori condivisi e salvaguardare la democrazia.

Gli sforzi consolidati del mondo per difendere l’Ucraina negli ultimi due anni sarebbero inutili e inutili se l’aggressione della Russia restasse impunita. L’aggressività incontrastata della Russia incoraggerà altri regimi autoritari, alimentando le sue ambizioni imperialiste e consentendole di espandere la sua influenza maligna nelle nazioni democratiche.