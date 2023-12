Atreju. Elon Musk arriva con il figlioletto. “L’Italia è un buon posto dove investire. Ma fate più figli”

AgenPress – L’Italia è un buon posto dove investire” ma “dovete fare più figli”: è il principale “suggerimento” che Elon Musk lascia all’Italia dal palco di Atreju.

Elon Musk, che ha 11 figli ha parlato del rischio denatalità. Il patron di Tesla ha esordito con un figlioletto in braccio. “E’ importante avere figli, senza figli non ci sono nuove generazioni”.

Il patron di Tesla e X concede che il nostro “sia un Paese incredibile e gli italiani straordinari” ma, “forse mi ripeto, ha un tasso di natalità basso. Se un’azienda deve investire, si domanda: ci saranno abbastanza persone che lavoreranno? Sono forse ripetitivo ma mi limito ai fatti”.

“Sono a favore dell’immigrazione legale che va aumentata”, mentre bisogna “fermare quella illegale” aggiunge poi Musk, secondo cui “devi dare il benvenuto a chi arriva, è onesto, vuole entrare a far parte della cultura e lavora duro ma serve un processo di approvazione” per gli ingressi. Se “non c’è nessun filtro, come fate a sapere chi sta arrivando? Non sto dicendo che tutti gli immigrati illegali siano criminali, la maggior parte sono integerrimi ma bisogna avere un processo, altrimenti non si può dire”.

“Non importate anche in Europa il virus americano del ‘woke mind’”. È l’appello di Elon Musk, che fa riferimento al movimento a favore delle minoranze etniche e di genere che, a suo dire, sta “creando una guerra civile mentale”. “Non c’è gioia in tutto questo, mette le persone una contro l’altra e le induce a odiare anche se stesse” oltre a eliminare “il merito. Le persone devono avere successo se lo meritano non se sono donne o in base all’etnia”. Musk ha quindi sottolineato l’importanza “della libertà di parola che è alla base della democrazia. Se inizia la censura allora la libertà di parola finisce”.