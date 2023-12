Afghanistan. Save The Children, nel 2024 un bambino su tre soffrirà la fame. Sono 7 mln su 16 mln di persone povere

AgenPress – Save The Children in un rapporto afferma che nel prossimo anno (2024), un bambino su tre in Afghanistan dovrà affrontare la fame.

Secondo il rapporto, si prevede che quasi 16 milioni di persone dovranno affrontare un’insicurezza alimentare acuta prima del marzo 2024, e più di 7 milioni di loro sono bambini.

Le opportunità di lavoro si riducono durante l’inverno e i prezzi dei prodotti alimentari e del carburante aumentano e aumentano la povertà tra la popolazione.

“Si stima che circa 15,8 milioni di persone, più di un terzo della popolazione del Paese, dovranno affrontare un’insicurezza alimentare acuta prima del marzo 2024. Quasi la metà di queste, ovvero 7,8 milioni, sono bambini”, ha affermato Save the Children.

Alcuni residenti della capitale affermano che con l’arrivo della stagione fredda le loro sfide si sono moltiplicate.

I bambini della capitale hanno anche affermato che le sfide economiche li hanno costretti a fare lavori pesanti.

“Non abbiamo una persona a casa che lavora, lavoro per 200-300 afghani al giorno. Vogliamo che il governo ci dia lavoro”, ha detto Mahdi, un bambino lavoratore.

“Mio padre non fa nulla, vengo qui io stesso, vendo i bolani (cibo afghano) e porto i soldi a casa”, ha detto Farshad, un bambino lavoratore.

Nel frattempo, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli aiuti umanitari ha affermato che da gennaio a ottobre 2023 sono stati aiutati quasi 23 milioni di cittadini afghani.

L’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli aiuti umanitari (OCHA) ha affermato in un rapporto che “tra gennaio e ottobre 2023, le organizzazioni umanitarie che operano in Afghanistan hanno raggiunto 21,3 milioni di persone con cibo e mezzi di sostentamento, 13,7 milioni con assistenza sanitaria, 8,9 milioni con acqua, servizi igienico-sanitari e supporto igienico, 4,8 milioni di bambini e donne incinte che allattano con assistenza nutrizionale”.

“Gli aiuti umanitari delle Nazioni Unite hanno avuto un impatto relativo sulla riduzione della povertà, ma la nostra richiesta da parte delle organizzazioni umanitarie, comprese le organizzazioni delle Nazioni Unite, è che gli aiuti vengano presi in considerazione nei settori dello sviluppo”, ha affermato Abdul Latif Nazari, vice del Ministero dell’Economia.

L’elenco pubblicato dall’International Rescue Committee mostra che 20 paesi, incluso l’Afghanistan, stanno affrontando il rischio di peggiorare le crisi umanitarie nel 2024.