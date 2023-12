Ue, Sardone (Lega): ancora velo islamico promosso da Europa, imbarazzante

AgenPress. “L’Europa ci ricasca. Per l’ennesima volta in una sua pubblicazione ufficiale mette una donna velata nelle foto, dando un’immagine positiva al velo islamico. Nell’ultima “Guida breve all’Unione Europea” c’è una pagina in cui si dice che “nell’Unione Europea si può viaggiare in tranquillità, protetti dai diritti dei viaggiatori” con una donna con il velo che guarda l’orizzonte in treno.

Ormai l’abitudine delle istituzioni europee di veicolare il velo islamico come strumento di integrazione, diversità e inclusione è oserei dire imbarazzante. Lo infilano ovunque, nei documenti ufficiali e sui social e per qualsiasi argomento. È indecente questo uso della donna velata, a maggior ragione considerando le proteste delle donne iraniane contro l’imposizione di indossarlo.

Fino a quando l’Unione Europea continuerà a sottomettersi all’islamismo che vede la donna oppressa e non libera di vestirsi come vuole? È uno scandalo che continuerò a denunciare con forza, a difesa delle tante donne che sono costrette a portarlo contro la loro volontà per motivi religiosi”

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata della Lega.