Schlein. “Questo governo è un disastro. Per questo ho sempre pensato che non arriverà al 2027”

AgenPress – “Le prossime regionali saranno già un test e poi ci saranno le europee sono due appuntamenti in cui noi dovremo dimostrare che un’alternativa c’è e che questa destra nel complesso sta arretrando”. Se “prendiamo i dati delle ultime elezioni politiche, si vede chiaramente che loro non hanno allargato il consenso rispetto al precedente voto”.

Lo dice in un colloquio con La Repubblica la segretaria del Pd, Elly Schlein, secondo la quale “questo governo è un disastro. Per questo ho sempre pensato che non arriverà al 2027”.

Nel centrosinistra “dobbiamo prepararci alle elezioni. Dobbiamo sapere che non possiamo aspettare la fine della legislatura” spiega Schlein, secondo la quale il modello per la coalizione potrebbe essere l’intesa costruita di recente sul salario minimo. “Quello che abbiamo fatto in quella occasione, possiamo replicarlo su tanti altri argomenti”. Anche sulla trattativa relativa al nuovo patto di Stabilità il governo “ha mostrato la sua totale incapacità e l’assenza di una strategia negoziale. Per le loro antipatie non hanno fatto asse con i Paesi che hanno situazioni più simili alle nostre, e questo rischia di pagarlo il Paese”.

Non solo “ci preoccupa il fatto che il governo rischia di accettare un compromesso al ribasso che ci riporta all’austerità, ma ci preoccupa che si stia già applicando l’austerità in Italia. Perché una manovra che taglia la sanità pubblica, che non mette nulla sulla scuola pubblica e sul diritto allo studio, che taglia le pensioni e gli enti locali, è già una manovra di austerità, che noi contrastiamo duramente in Parlamento in questi giorni”.

Oppure “basta vedere cosa stanno facendo con il Ponte sullo Stretto. Per finanziarlo stanno togliendo oltre un miliardo alla Sicilia e il governo di quella regione, di centrodestra, naturalmente si sta mettendo di traverso”. Eppure “siamo stati accusati da Meloni di essere contro l’interesse nazionale: chi ha scelto sempre gli alleati più sbagliati e nemici dell’interesse nazionale italiano è proprio lei”.