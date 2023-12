Manovra. Pd e M5s: destinare i 40 mln della quota opposizioni alla lotta contro la violenza di genere

AgenPress – Tutti i 40 milioni della quota delle opposizioni prevista dal fondo per le modifiche parlamentari vengano utilizzati per la lotta contro la violenza di genere. E’ la proposta comune delle opposizioni sul cosiddetto ‘tesoretto’ della legge di bilancio. Lo fanno sapere i senatori del Pd Daniele Manca e il capogruppo di M5s in Senato Stefano Patuanelli.

“Le forze di opposizione tutte assieme formuleranno un’unica proposta rispetto alle poche risorse che sono a disposizione del Parlamento. Faranno una proposta unitaria con tutte le risorse sul tema della violenza di genere, ma ne parleremo in una conferenza stampa”, spiega Patuanelli, precisando che “avremo un emendamento condiviso” solo su questo tema.

“Abbiamo deciso che è utile dare un messaggio inversamente proporzionale alla frammentazione degli emendamenti dei relatori: perché se vogliamo fare con le poche risorse una misura utile, oggi quello è un tema di grandissima importanza”, ha aggiunto Manca, facendo alcuni esempi come rafforzare gli investimenti per le case rifugio, valorizzare i fondi per tutti i luoghi dell’accoglienza, fare investimenti sulla prevenzione e formazione.

“Le opposizioni hanno mostrato responsabilità e credo che questa sia la scelta giusta, che contraddice una frammentazione che invece la maggioranza con quelli dei relatori ha introdotto”, ha aggiunto, precisando che si tratterà di “un emendamento e una misura”.