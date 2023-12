La Banca Mondiale stanzia 1,34 mld di dollari in aiuti aggiuntivi all’Ucraina per assistenza sanitaria, sociale, pensioni ed istruzioni

AgenPress – La Banca Mondiale ha annunciato giovedì 14 dicembre lo stanziamento di 1,34 miliardi di dollari in ulteriore assistenza finanziaria per garantire la fornitura di servizi pubblici critici a livello nazionale e regionale in Ucraina.

“Questo finanziamento aggiuntivo per il progetto PEACE si basa sui finanziamenti precedenti e continuerà a fornire sostegno in settori chiave come l’assistenza sanitaria, l’istruzione, il pagamento delle pensioni, i programmi di assistenza sociale e i salari per i dipendenti che forniscono servizi governativi fondamentali”, si legge nella dichiarazione.

Il pacchetto di finanziamenti consiste in un prestito di 1,086 miliardi di dollari da parte della Banca Mondiale, abbinato a un prestito del Fondo Fiduciario per la fornitura del necessario sostegno creditizio all’Ucraina (ADVANCE Ucraina), sostenuto dal governo del Giappone.

Il pacchetto comprende anche una sovvenzione di 190 milioni di dollari da parte del Fondo fiduciario per il soccorso, il recupero, la ricostruzione e la riforma dell’Ucraina (URTF); una sovvenzione di 20 milioni di dollari da parte del governo svizzero; e una sovvenzione di 50 milioni di dollari da parte del governo degli Stati Uniti.

I fondi saranno trasferiti al governo ucraino dopo che la Banca Mondiale avrà ricevuto la conferma delle spese ammissibili.

L’Ucraina ha ricevuto più di 22 miliardi di dollari attraverso il meccanismo della Banca Mondiale dall’inizio dell’invasione su vasta scala.