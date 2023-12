I leader dell’UE concordano sulla necessità di sostegno finanziario all’Ucraina

AgenPress – I leader degli Stati membri dell’Unione Europea hanno raggiunto un ampio accordo sulla necessità di sostegno finanziario per l’Ucraina, pertanto tale assistenza, nonostante le obiezioni dell’Ungheria, rimarrà una priorità del principale documento finanziario dell’UE.

Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio europeo.

“La prima priorità del bilancio pluriennale dell’Ue è l’Ucraina, il sostegno all’Ucraina; poi, il lavoro sulle migrazioni; la spinta della competitività europea, ad esempio la nostra risposta all’Inflation Reduction Act. Chiediamo anche un’integrazione per far fronte ai disastri naturali e alle crisi umanitarie. Infine, dobbiamo adattare il bilancio all’aumento dei tassi di interesse. Ora, 26 Stati membri hanno confermato queste priorità chiave e hanno accettato di fornire finanziamenti aggiuntivi per soddisfarle. Li ringrazio di tutto cuore per il loro supporto. Questo è un buon risultato”.

Il presidente della Commissione europea ha ricordato che l’attuale bilancio dell’UE è stato sviluppato nel 2020 prima di numerose crisi che si sono verificate da allora, tra cui la pandemia di coronavirus, l’aggressione russa contro l’Ucraina, la crisi energetica e la conseguente inflazione. Questo bilancio non prevedeva una risposta alla crisi in Medio Oriente e al significativo aumento dei disastri naturali che l’Europa ha subito. L’attuale bilancio dell’UE ha ormai raggiunto i suoi limiti. Ecco perché già a giugno la Commissione europea ha proposto la sua revisione e ha stabilito priorità molto chiare.

Secondo Ursula von der Leyen, gli accordi raggiunti ieri durante la discussione ad alto livello sul bilancio dell’UE rispondono alle preoccupazioni degli Stati membri legate ai vincoli di bilancio nazionali. L’accordo prevede ridistribuzioni e ridefinizione delle priorità insieme a nuovi finanziamenti, il che richiede “scelte difficili” da parte dell’UE e dei suoi Stati membri.

“Purtroppo ieri non siamo riusciti a raggiungere l’unanimità. L’Ungheria non è stata in grado di sostenere. Ora c’è un nuovo appuntamento all’inizio del prossimo anno. Utilizzeremo, come Commissione, il tempo fino ad allora per garantire che, qualunque cosa accada alla prossima EUCO, avremo una soluzione operativa”.

Ieri il Consiglio europeo ha deciso di aprire i negoziati di adesione con l’Ucraina e la Moldavia e ha espresso sostegno e solidarietà all’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa.

Allo stesso tempo, i capi di Stato e di governo non sono riusciti a raggiungere un consenso e ad adottare modifiche al bilancio dell’UE per il periodo 2024-2027, che includevano, in particolare, la creazione di uno strumento per l’Ucraina per un importo di 50 miliardi di euro. fornire sostegno finanziario all’Ucraina durante la guerra e creare le condizioni per la sua ripresa postbellica. I leader europei hanno rinviato il voto all’inizio del prossimo anno.