Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale. Pisani (CNG): “Opportunità per contribuire alla crescita del Paese”

AgenPress. “Oggi celebriamo migliaia di ragazzi e ragazze che hanno scelto di donare il loro tempo prezioso a tutti noi. Il Servizio Civile Universale non è solo uno strumento straordinario di volontariato, ma soprattutto un viaggio, fatto di crescita personale ed esperienze, che arricchisce con generosità la crescita collettiva del nostro Paese”.

Lo afferma la Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, Maria Cristina Pisani, in occasione della Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale.

“In questi anni, grazie al Servizio Civile Universale, sono stati messi in campo migliaia di progetti che spaziano dall’assistenza sociale alla tutela dei diritti umani, dalla protezione civile alla promozione della pace e del patrimonio culturale italiano. Esperienze che arricchiscono i giovani italiani e ci aiutano a trasmettere, ogni giorno, il valore della solidarietà e del lavoro di squadra, competenze preziose anche per la crescita umana dei ragazzi e delle ragazze del nostro Paese. L’esperienza del Servizio Civile Universale – aggiunge Pisani – e’ infatti un’opportunità unica, un investimento nel futuro di ognuno di noi e in quello del nostro Paese”.

La Presidente Pisani ha confermato “l’impegno del Consiglio Nazionale dei Giovani nel continuare a promuovere il Servizio Civile Universale come pilastro fondamentale delle politiche per i giovani”.