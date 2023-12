Gaza. L’esercito israeliano afferma di aver ucciso per errore 3 ostaggi israeliani durante i combattimenti

AgenPress – Tre ostaggi israeliani sono stati “erroneamente identificati” come una “minaccia” e uccisi dalle truppe israeliane durante i combattimenti a Shijaiyah, nel nord di Gaza, hanno detto oggi le forze di difesa israeliane.

Gli ostaggi sono stati identificati come:

Yotam Haim, rapito dal kibbutz Kfar Aza

Samer Talalka, rapito dal kibbutz Nir Am

Un altro ostaggio maschio la cui famiglia ha chiesto che il suo nome non fosse pubblicato

L’IDF ha iniziato immediatamente a riesaminare l’incidente, ha detto Hagari. “L’IDF sottolinea che questa è una zona di combattimento attivo in cui si sono verificati combattimenti negli ultimi giorni. Sono state apprese lezioni immediate dall’evento, che sono state trasmesse a tutte le truppe dell’IDF sul campo”.

L’IDF ha affermato che sono immediatamente emersi sospetti sull’identità dei tre ostaggi durante una “ricerca e ispezione dell’area dell’incidente” e che i corpi sono stati portati in territorio israeliano per essere esaminati, dove sono stati identificati.

“Questa è una zona di combattimento dove si sono verificati molti incidenti negli ultimi giorni. Le lezioni immediate dell’evento vengono ora trasmesse a tutte le forze combattenti sul campo”, ha affermato l’IDF in una nota. “L’IDF esprime profondo dolore per l’incidente e condivide il dolore delle famiglie. L’IDF continuerà ad agire in tutti gli sforzi possibili per riportare a casa i rapiti”.

Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari spiegando che i soldati li hanno scambiati per sospetti e hanno sparato. Probabilmente i tre si erano o liberati o erano rimasti incustoditi durante i combattimenti.

Hagari ha detto che l’esercito si assume in pieno la responsabilità dell’accaduto, rilevando che l’incidente è avvenuto durante duri combattimenti a Shujaya in cui i soldati hanno combattuto contro “molti terroristi”. Hamas ha inoltre inviato contro di loro, secondo Hagari, terroristi suicidi che sembravano disarmati e ha cercato di farli entrare in una trappola con ordigni esplosivi. In risposta alle domande dei giornalisti, Hagari ha ipotizzato che i tre fossero riusciti a liberarsi o che fossero rimasti incustoditi. Secondo la televisione pubblica Kan, è possibile che dopo 70 giorni di prigionia i tre ostaggi indossassero capi di abbigliamento tipici della popolazione palestinese.