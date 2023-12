Cremlino. Peskov, Ucraina e Moldavia non soddisfano i criteri per adesione a Ue, porterà destabilizzazione

AgenPress – “L’UE sta già attraversando i momenti non migliori della sua storia, sia dal punto di vista del funzionamento di questa unione che dal punto di vista dell’economia. Pertanto, ovviamente, è chiaro che si tratta di una decisione assolutamente politicizzata e del desiderio dell’UE di dimostrare sostegno a questi paesi in questo modo”. Lo ha detto Peskov ai giornalisti.

“Naturalmente, questi nuovi membri potrebbero effettivamente destabilizzare l’UE”, ha sottolineato.

“L’UE ha sempre avuto criteri di ingresso piuttosto rigidi. Al momento è ovvio che né l’Ucraina né la Moldavia soddisfano questi criteri”, ha affermato il rappresentante del Cremlino.

Peskov ha aggiunto che “i negoziati per l’adesione all’UE possono durare anni e decenni”. “Naturalmente, poiché io e l’UE viviamo nello stesso continente europeo, questo ci interessa. Lo stiamo osservando da vicino”.

Al rappresentante del Cremlino è stato chiesto anche di commentare la concessione dello status di candidato all’UE alla Georgia. In risposta, ha affermato che le parole da lui pronunciate in precedenza si applicavano a questo caso.

“Questi, ovviamente, sono affari assolutamente sovrani di Georgia, Ucraina e Moldova, ma la politicizzazione di questa decisione è immediatamente visibile, perché se procediamo rigorosamente per ragioni di praticità e considerazioni pragmatiche, e per la necessità di soddisfare i criteri, allora non c’è bisogno di parlarne”, ha aggiunto Peskov, secondo il quale “da noi si staglia il desiderio di dimostrare volontà politica, anche, forse, a scapito della struttura molto complessa dell’UE”.

“Con nostro rammarico, ogni volta questo desiderio di dimostrare tale volontà politica è in gran parte basato sul desiderio di infastidire ulteriormente la Russia e di inimicarsi questi paesi nei confronti della Russia”.

Giovedì scorso i paesi dell’Unione europea hanno deciso di avviare i negoziati con l’Ucraina e la Moldavia per l’adesione all’Unione europea, ha dichiarato il capo del Consiglio europeo Charles Michel. Lui ha aggiunto che l’UE ha concesso alla Georgia anche lo status di paese candidato ad aderire all’Unione.