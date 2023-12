ANAS: al via bando da 63 milioni di euro

AgenPress. Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi un bando di gara, del valore di 63 milioni di euro, per servizi di prove di laboratorio e controllo qualità dei materiali, delle lavorazioni e indagini geognostiche.

L’appalto, suddiviso in 21 lotti sarà così ripartito: 4,5 milioni di euro per il megalotto della strada statale 106 “Jonica” (lotto 1); 4 milioni di euro per la Lombardia (lotto 2); 4 milioni di euro per l’itinerario Ragusa – Catania (lotto 3); 3,5 milioni di euro per la Sardegna (lotto 4); 3,5 milioni di euro per il Lazio (lotto 5); 3 milioni di euro per la Calabria (lotto 6); 3 milioni di euro per la Puglia (lotto 7); 3 milioni di euro per l’Abruzzo e il Molise (lotto 8); 3 milioni di euro per le Marche (lotto 9); 3 milioni di euro per l’Emilia-Romagna (lotto 10); 3 milioni di euro per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia (lotto 11); 3 milioni di euro per il Piemonte e la Valle d’Aosta (lotto 12); 3 milioni di euro per i Lavori delle Olimpiadi 2026 (lotto 13); 2,5 milioni di euro per l’area compartimentale di Palermo in Sicilia (lotto 14); 2,5 milioni di euro per l’area compartimentale di Catania in Sicilia (lotto 15); 2,5 milioni di euro per la Campania (lotto 16); 2,5 milioni di euro per la Basilicata (lotto 17); 2,5 milioni di euro per la Toscana (lotto 18); 2,5 milioni di euro per l’Umbria (lotto 19); 2,5 milioni di euro per i Lavori del Giubileo 2025 (lotto 20); 2 milioni di euro per la Liguria (lotto 21).

Al fine di garantire la massima tempestività dell’avvio delle attività, tutti i lotti verranno attuati mediante lo strumento dell’Accordo Quadro.

Le offerte digitali, corredate di tutta la documentazione richiesta per ciascuna gara pubblicata in data odierna, dovranno pervenire, a pena di esclusione, sul Portale Acquisti di Anas (https://acquisti.stradeanas.it) entro e non oltre le ore 12 del 22 gennaio 2024.

Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara e per i termini di presentazione delle offerte è possibile consultare il sito internet stradeanas.it alla sezione Bandi e avvisi, oppure l’area Bandi e Avvisi del Portale Acquisti di Anas (https://acquisti.stradeanas.it).