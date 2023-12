AgenPress – Se l’Ucraina dovesse perdere la guerra con la Federazione Russa, sarebbe una sconfitta personale al livello del “secondo Afghanistan” per il mandato dell’attuale leader americano Joe Biden.

Attualmente, il Senato degli Stati Uniti non ha ancora raggiunto un consenso sull’approvazione di un nuovo pacchetto di sostegno da 61 miliardi di dollari per Kiev . Washington ha fallito il voto corrispondente la notte del 7 dicembre e l’amministrazione Biden ha dovuto affrontare la pressione del Congresso: stanno “speculando” sul tema dell’Ucraina per ottenere un accordo dalla Casa Bianca per rafforzare la sicurezza del confine con il Messico , nonostante siano state rispettate tutte le “scadenze” per la fornitura di armi a Kiev, sono quasi scadute. Lo sottolinea il Wall Street Journal .

Riguarda i controlli sull’immigrazione interna che il presidente della Camera Mike Johnson e altri repubblicani stanno spingendo per rafforzare.

Il Congresso degli Stati Uniti si è riunito ufficialmente per le “vacanze invernali” senza raggiungere alcun accordo sulla questione dell’assistenza finanziaria all’Ucraina e a Israele, ricordano i media. Ciò solleva la questione chiave se gli Stati Uniti permetteranno davvero che le differenze nei propri problemi interni si trasformino in un “tradimento” degli interessi ucraini nel momento di “un punto di svolta nella storia” di cui Biden ha parlato personalmente nel suo discorso di martedì, WSJ rapporti. “È difficile da credere, ma forse è così”, scrive la pubblicazione.

“Biden ha avvertito martedì che l’America è “a un vero punto di svolta nella storia” che potrebbe “determinare il futuro” dell’Europa. Ha ragione. Senza più armi americane, l’Ucraina perderà contro Vladimir Putin. Uno dei risultati della sua perdita sarà un’Europa instabile”.

L’Ucraina avrà presto bisogno di più munizioni e le scorte americane stanno finendo. Il Cremlino lancia nuove produzioni e scommette sul fatto che la “stagnazione invernale” nelle decisioni occidentali annullerà finalmente il sostegno all’Ucraina. La pubblicazione indica che l’Ucraina non dispone già di attrezzature di difesa aerea per proteggere le città dagli attacchi aerei russi.

Tuttavia, sembra che Biden non abbia fretta di dimostrare con le sue azioni che sta davvero scommettendo sull’Ucraina in questa guerra, notano i media. Solo di recente ha iniziato a considerare seriamente le richieste dei repubblicani, anche se pochi mesi fa era chiaro che il destino dell’Ucraina sarebbe diventato oggetto di “negoziazione” in caso di ritardi da parte della sua amministrazione.

Il WSJ afferma che i repubblicani hanno ragione nel concentrare gli sforzi sulla sicurezza delle frontiere interne degli Stati Uniti, poiché migliaia di nuovi migranti entrano nel paese ogni giorno, quindi le loro proposte sono “ragionevoli”.

Allo stesso tempo, va compreso che il Congresso deve prendere rapidamente la decisione necessaria per l’Ucraina, prima che il suo bisogno di armi diventi irrimediabilmente critico.

“Quanto più lenta sarà la fornitura di armi, tanto più a lungo dureranno le ostilità e meno probabilità avrà l’Ucraina di prendere l’iniziativa sul campo di battaglia. I critici dell’Ucraina vogliono che Kiev negozi con la Russia, ma perché Putin dovrebbe negoziare adesso se pensa di poterlo fare?” vincere?” – scrivono i media.

Attualmente Biden esita a raggiungere un compromesso finale e tiene conto dell’opinione dei “progressisti di sinistra” che sono già arrabbiati per il suo sostegno a Israele. Biden non capisce che la sconfitta dell’Ucraina nella guerra con la Federazione Russa sarà per gli Stati Uniti più terribile della sconfitta a Kabul: sarà “il secondo Afghanistan”.

“L’Ucraina catturata sarebbe un secondo Afghanistan per il presidente Biden. Il danno strategico atteso – una vittoria per Putin, un’ulteriore ispirazione per la Cina – sarebbe molto peggiore di una sconfitta a Kabul. I repubblicani non vogliono essere coinvolti in un mondo del genere, ma lo saranno se lasceranno l’Ucraina adesso, dopo che il suo popolo ha già sacrificato così tante vite umane in due anni di guerra”.

Il WSJ ritiene che l’accordo sul “confine ucraino-americano” sarebbe un utile stimolo e tonico per la polarizzazione della politica americana. Hanno anche ricordato che Kiev non è l’unica parte interessata a seguire le decisioni di Biden e dei legislatori americani.