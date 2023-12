Tiero (FDI): “Ad Atreju per gettare le basi di un grande partito moderato e conservatore”

AgenPress. “Ho partecipato con grande entusiasmo all’inaugurazione di “Atreju 2023”, la festa di Fratelli d’Italia, in programma fino a domenica 17 dicembre a Castel Sant’Angelo a Roma

Ci tengo a sottolineare che ho iniziato il mio impegno politico con FdI insieme a tanti altri amici nel 2017, quando eravamo al 2,8% su scala nazionale. Sono un ex democristiano, che ha deciso di aderire a Fratelli d’Italia dal momento in cui la nostra leader e premier, Giorgia Meloni, ha aperto il partito al centro, proprio durante la festa di Atreju del 2017.

L’apertura del partito ai moderati è un percorso ancora in essere e che a livello nazionale dovrà avere un passaggio ulteriore. Giorgia Meloni in Europa non sta più con Marine Le Pen ma nel Partito dei conservatori e riformisti europei di cui è stata eletta presidente.

Lo sbocco finale dovrà essere quello di creare in Italia il partito dei conservatori. E’ chiaro che non possiamo pensare di sostituire la classe dirigente che c’era: dobbiamo integrarla e Giorgia Meloni lo sta facendo. Bisogna creare un partito dei conservatori in cui dentro ci siano una destra democratica ed un centro moderato, uniti nell’obiettivo comune di consolidare un blocco alternativo al centrosinistra.

Mi è stata conferita la carica di vice portavoce regionale e anche attraverso questo ruolo ho avuto la fortuna di vivere il partito partendo dalla base. Ho avuto modo di incontrare militanti e simpatizzanti che costruiscono quotidianamente il radicamento sul territorio. Gente che con passione e generosità rende viva la nostra azione politica e anima le nostre occasioni di incontro. Insieme a loro continueremo nella direzione del rinnovamento e dell’allargamento del partito”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio.