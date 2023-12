L’UE apre ai negoziati di adesione con Ucraina e Moldavia. Zelensky, una vittoria. La rabbia di Orban

Il primo ministro Viktor Orban ha lasciato momentaneamente la sala in quello che i funzionari hanno descritto come un modo pre-concordato e costruttivo, mentre gli altri 26 leader sono andati avanti con il voto.

“L’adesione dell’Ucraina all’Ue è una decisione sbagliata e l’Ungheria non cambia la sua posizione”, ha bombardato Orban da Facebook. “D’altra parte gli altri 26 hanno insistito e allora dovranno andare per la loro strada”. La procedura del leader ‘non presente’ – e senza deleghe a un collega – è ad ogni modo senza precedenti. Si vedrà quali saranno le ripercussioni in futuro. I nuovi membri, ovviamente, non entreranno domani: servono altri passaggi al Consiglio, sempre all’unanimità, e procedure estenuanti per conformarsi agli standard comunitari. Il viaggio però inizia ora. E molti altri leader non nascondono la gioia.