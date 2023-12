l’Arcivescovo Rino Fisichella incontra Kalanit Goren, Direttrice dell’ente per il Turismo di Israele Dicastero

AgenPress. Ieri 13 dicembre ha avuto luogo un incontro tra S.E. Monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per la Evangelizzazione e la delegata per l’Italia al Turismo di Israele, dottoressa Kalanit Goren.

L’incontro, avvenuto presso la sede del Dicastero, ha avuto tra gli altri contenuti quello di porre rinnovate basi per la promozione del Turismo Religioso verso la Terra Santa anche e soprattutto a seguito della funzione che da alcuni mesi ricopre il Dicastero suddetto, avendo cioè inglobato la finalità di una promozione turistica verso i luoghi di maggior interesse per i pellegrini di tutto il mondo e quindi, in primis, verso Israele.

L’incontro vuole quindi proporre progetti di futura collaborazione finalizzati ad una reciproca conoscenza per offrire ai pellegrini un’esperienza indimenticabile di Turismo Religioso verso la Terra Santa, al fine di far conoscere di questa straordinaria Terra ogni aspetto dal punto di vista spirituale, storico, archeologico e naturalistico.

“Un grande, sincero e profondo ringraziamento a S.E. Rino Fisichella per l’accoglienza calorosa a noi riservata” ha dichiarato Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

A conclusione dell’incontro S.E. Rino Fisichella ha poi dichiarato: “siamo molto felici di questo incontro e speriamo in future e proficue collaborazioni”.