Israele. Netanyahu a Sullivan: determinati a continuare a combattere finché Hamas non sarà eliminato

AgenPress – Israele continuerà la sua lotta contro Hamas “fino alla vittoria assoluta”, ha dichiarato g il primo ministro Benjamin Netanyahu al consigliere per la sicurezza nazionale americano Jake Sullivan.

Sullivan incontrerà i massimi funzionari israeliani nei prossimi due giorni mentre la Casa Bianca spinge gli israeliani a essere più precisi nelle loro operazioni contro Hamas a Gaza – mentre lotta per far quadrare i commenti del presidente Joe Biden sui “bombardamenti indiscriminati” a Gaza con la sua insistenza sul fatto che Israele è “intenzionato” a limitare le vittime civili palestinesi.

“Ho detto ai nostri amici americani: i nostri eroici soldati non sono caduti invano. A causa del profondo dolore della loro caduta, siamo più determinati che mai a continuare a combattere finché Hamas non sarà eliminato, fino alla vittoria assoluta”, ha detto Netanyahu in un video. dichiarazione dopo l’incontro con il funzionario statunitense.

Ha anche affermato che la restituzione degli ostaggi israeliani è “un obiettivo chiave. Non molliamo quell’obiettivo nemmeno per un attimo, anche in questo momento”.

Durante l’incontro, Netanyahu ha ringraziato Sullivan per il sostegno di Washington nella lotta contro Hamas, si legge in un resoconto israeliano dell’incontro.