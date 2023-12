Il Congresso americano approva il bilancio di difesa inclusi 300 mln di dollari per l’Ucraina

AgenPress – La Camera ha votato per approvare un disegno di legge critico sulla politica di difesa noto come National Defense Authorization Act, che definisce l’agenda politica e autorizza i finanziamenti annuali per il Dipartimento della Difesa inclusi 300 milioni di dollari in assistenza all’Ucraina.

Il disegno di legge sarà poi inviato al presidente Joe Biden per essere convertito in legge. Mercoledì il Senato ha approvato il disegno di legge . Il voto della Camera è stato di 310 a 118 con 73 repubblicani e 45 democratici contrari al disegno di legge.

La versione finale negoziata della NDAA per l’anno fiscale 2024 autorizza 886 miliardi di dollari in finanziamenti per la difesa nazionale, con un aumento di 28 miliardi di dollari rispetto allo scorso anno.

Il documento è stato approvato con un voto di 310-118. Il disegno di legge sarà poi inviato al presidente Joe Biden per essere convertito in legge.

L’ampia legislazione autorizza un aumento salariale del 5,2% per i membri delle forze armate – il più grande aumento per i membri del servizio in più di due decenni – come parte di una vasta gamma di disposizioni relative alla retribuzione e ai benefici dei membri del servizio, all’alloggio e all’assistenza all’infanzia.

Con una mossa che ha suscitato la rabbia di alcuni legislatori, il disegno di legge includerà anche un’estensione a breve termine di una legge controversa che consente la sorveglianza senza mandato dei cittadini stranieri. I sostenitori sostengono che sia uno strumento fondamentale per salvaguardare la sicurezza nazionale, ma è stato criticato da alcuni legislatori per presunti abusi.

La legge, Sezione 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act, consente al governo degli Stati Uniti di ottenere informazioni raccogliendo registrazioni di comunicazioni di persone straniere residenti all’estero che utilizzano servizi di comunicazione con sede negli Stati Uniti.