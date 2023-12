Consiglio Ue apre a negoziati adesione Ucraina. Zelensky, “mi congratulo con ogni ucraino per questo giorno”

AgenPress – “Questa è una vittoria per l’Ucraina. Una vittoria per tutta l’Europa. Una vittoria che motiva, ispira e rafforza”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando la decisione del Consiglio Europeo di aprire i negoziati di adesione con l’Ucraina, annunciata da Charles Michel.

Il Consiglio Europeo ha deciso di aprire i negoziati di adesione con l’Ucraina. Alla decisione del Consiglio europeo sull’apertura dei negoziati per l’accesso dell’Ucraina “nessuno ha obiettato”. Lo hanno segnalato fonti europee: “E’ una decisione presa dal Consiglio europeo che non è stata bloccata da alcuno Stato”.

“La decisione del Consiglio europeo di avviare i negoziati di adesione all’Ue con l’Ucraina e la Moldavia è stata adottata. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato affinché ciò accadesse e tutti coloro che hanno aiutato. Mi congratulo con ogni ucraino per questo giorno. Mi congratulo anche con la Moldavia e personalmente con Maia Sandu. La storia è fatta da chi non si stanca di lottare per la libertà”.