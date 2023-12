Zelensky riceve rassicurazioni di sostegno bipartisan al Congresso degli Stati Uniti

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky, durante una conferenza stampa congiunta con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Washington, ha affermato che i rappresentanti dei partiti democratico e repubblicano al Congresso degli Stati Uniti gli hanno assicurato un fermo sostegno all’Ucraina.

“Oggi ho parlato molto con i rappresentanti di entrambi i partiti. Sia i democratici che i repubblicani ci hanno assicurato il loro pieno sostegno”.

Ha aggiunto che la parte ucraina ha sempre creduto nell’appoggio del suo partner strategico, gli Stati Uniti.

Al contrario, dai deputati e dai senatori, dai rappresentanti di entrambi i partiti, dall’amministrazione del presidente, da lui personalmente e dal presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, ho ricevuto un segnale positivo riguardo al sostegno alla Ucraina, aiuto dagli Stati Uniti”, ha sottolineato Zelensky.

“Certo, c’è un’influenza sui termini, l’influenza della situazione politica interna. Naturalmente, questa è la situazione. Ma tutti hanno fiducia”.

Il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d’America, Mike Johnson, rimane fermo nelle sue richieste al presidente americano Joe Biden di approvare ulteriori aiuti per l’Ucraina. In particolare, Johnson ha affermato che l’amministrazione di Joe Biden dovrebbe fornire una strategia chiara per la visione della vittoria dell’Ucraina, introdurre un chiaro controllo sulla distribuzione degli aiuti americani e risolvere il problema dell’immigrazione clandestina al confine meridionale.

Biden, a sua volta, ha invitato il Congresso degli Stati Uniti a difendere l’Ucraina e a votare per ulteriori finanziamenti per l’Ucraina prima delle vacanze di Natale e Capodanno.

Ha anche menzionato l’obiettivo degli Stati Uniti nella brutale guerra di aggressione contro l’Ucraina provocata dalla Federazione Russa. Questa è una vittoria per l’Ucraina come stato sovrano e indipendente.

Allo stesso tempo, Biden ha promesso di non rinunciare a sostenere l’Ucraina ed è favorevole a trovare un compromesso con il Congresso per sbloccare l’approvazione di finanziamenti aggiuntivi per l’Ucraina.

“Partiamo dal presupposto che le cose continueranno in questo modo e che l’Ucraina non sarà lasciata sola contro un terrorista autocratico come la Russia”, ha sottolineato il presidente. “Non possiamo vincere senza aiuto”, ha detto oggi a Oslo.