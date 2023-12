Cop28. Guterres, per la prima volta “sì” a uscita dal fossile. 200 paesi trovano intesa su un nuovo accordo sul clima

AgenPress – Quasi 200 paesi hanno concordato un nuovo accordo sul clima durante i colloqui COP28 di Dubai mercoledì, dopo due settimane di negoziati caratterizzati da polemiche e aspre divisioni sul futuro dei combustibili fossili .

La decisione è stata definita storica, con alcuni esperti che dichiarano che segna l’inizio della fine dell’era dei combustibili fossili.

L’accordo segna la prima volta che la riunione annuale delle Nazioni Unite chiede ai paesi di abbandonare i combustibili fossili, il principale motore della crisi climatica.

Il testo dell’accordo “invita” i paesi a “contribuire” agli sforzi globali per ridurre l’inquinamento da carbonio. Elenca una serie di azioni che possono intraprendere, tra cui “l’abbandono dei combustibili fossili nei sistemi energetici… accelerando l’azione in questo decennio critico, in modo da raggiungere lo zero netto entro il 2050”.

“Per la prima volta, il risultato riconosce la necessità di abbandonare i combustibili fossili, dopo molti anni in cui la discussione su questo tema è stata bloccata”, ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, in una dichiarazione alla chiusura della Cop28 di Dubai.

“A coloro che si sono opposti a un chiaro riferimento all’eliminazione graduale dei combustibili fossili nel testo della Cop28, voglio dire che l’eliminazione graduale dei combustibili fossili è inevitabile, che piaccia o no. Speriamo che non arrivi troppo tardi”.

“Naturalmente, le tempistiche, i percorsi e gli obiettivi saranno diversi per i Paesi a diversi livelli di sviluppo – ha detto ancora il segretario generale -. Ma tutti gli sforzi devono essere coerenti con il raggiungimento dell’azzeramento globale entro il 2050 e con il mantenimento dell’obiettivo di 1,5 gradi. E i Paesi in via di sviluppo devono essere sostenuti in ogni fase del percorso. L’era dei combustibili fossili deve finire – e deve finire con giustizia ed equità”.

L’accordo di 21 pagine presieduto da Jaber afferma che i paesi “contribuiranno… alla transizione dai combustibili fossili nei sistemi energetici in modo giusto, ordinato ed equo”.

Riconosce inoltre che le emissioni globali di gas serra probabilmente raggiungeranno il picco prima del 2025, ma potrebbe essere più tardi per i paesi in via di sviluppo.

Le resistenze da parte dei paesi produttori di petrolio, inclusa l’Arabia Saudita, sembrano aver avuto successo nell’allentare gli impegni.