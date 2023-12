Antonio Serpi riconfermato alla guida del SIM Carabinieri

AgenPress. Si è tenuto oggi il congresso del SIM Carabinieri, con il quale si è decretata la riconferma di Antonio Serpi come Segretario Generale.

Dopo la benedizione di Don Antonio Coluccia, cappellano del SIM, il presidente del congresso Gianfranco Romagnano, Segretario provinciale SIM Roma, ha aperto i lavori dando il via alla votazione per alzata di mano che ha portato alla riconferma all’unanimità di Antonio Serpi. Successivamente, con le conferme di Antonio Aprile e Riccardo Monti come Segretari generali Aggiunti, Giuseppe Bonadonna Presidente, Claudio Galioto e Sandra Martinelli vice presidenti e del Direttivo Nazionale, si è quindi definito il gotha del SIM Carabinieri.

Presente Michele Dressatore, segretario generale aggiunto del SAP Polizia di Stato che, con il suo intervento, ha suggellato la vicinanza tra le due grandi realtà che vogliono continuare a camminare insieme.

“Oggi inizia una fase nuova per il SIM: una fase che mette al centro, ancora una volta, l’ultimo carabiniere arruolato. L’interesse è far percepire che non si è soli, che i carabinieri continuano a essere una famiglia a cui affidarsi nei momenti belli e in quelli meno belli. Abbiamo una Istituzione che gode di un buon momento, finalmente, per questo dobbiamo continuare su questo percorso ed evitare che si ripetano errori passati. Le associazioni a carattere sindacale sono il futuro e il mio invito, anche ad altre realtà, è quello di tenere vivo il dialogo con lo scopo unico di far bene ai nostri militari”, ha concluso Serpi a margine del Congresso.