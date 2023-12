Usa. Zelensky incontra il presidente della Banca mondiale per discutere del rafforzamento dell’economia ucraina

AgenPress – Durante la sua visita di lavoro negli Stati Uniti d’America, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un incontro con il presidente della Banca mondiale, Ajay Banga.

“Ho avuto un incontro positivo e produttivo con il presidente della Banca Mondiale Ajay Banga. Ho ringraziato la Banca Mondiale per il suo sostegno e il continuo interesse per il successo dell’Ucraina”, ha scritto Zelensky.

Le parti hanno discusso “le modalità per rafforzare il sistema finanziario ucraino, una strategia per ripristinare la concessione di mutui ipotecari e meccanismi per utilizzare i beni russi congelati a vantaggio dell’Ucraina”.

Il leader ucraino e il presidente della Banca Mondiale hanno concordato di “lavorare insieme per attuare tutte le idee forti che rafforzeranno la resilienza economica dell’Ucraina”, si legge nel rapporto.

Come osservato dall’Ufficio del Presidente, Ajay Banga ha confermato la disponibilità della Banca Mondiale a continuare costantemente a sostenere finanziariamente l’Ucraina e a condividere le migliori risorse esperienza internazionale per il bene della ripresa economica dell’Ucraina.

Volodymyr Zelensky ha espresso interesse ad intensificare la cooperazione con la Banca Mondiale nelle questioni relative alla trasformazione del Paese. Le parti hanno discusso le modalità per rafforzare la stabilità del sistema finanziario ucraino in mezzo alla guerra e si sono concentrate sulla questione dell’aumento del peso specifico dell’economia senza contanti nel sistema economico ucraino.

“La creazione di una vera economia senza contanti è estremamente importante per l’Ucraina e sostengo pienamente questo progetto”.

Inoltre la Banca Mondiale elaborerà proposte per la creazione di meccanismi di mercato per attrarre fondi delle banche commerciali nel mercato dei mutui e strumenti per ridurre i rischi al fine di abbassare i tassi dei mutui ipotecari.

Come riportato, nell’ambito di una visita di lavoro negli Stati Uniti, il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato l’amministratore delegato del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva.