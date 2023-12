Usa. Zelensky: i ritardi nell’approvazione degli aiuti all’Ucraina fanno il gioco di Putin e della sua “cricca malata”

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato Washington martedì per incontrare il presidente Joe Biden e i leader del Congresso, una visita ad alto rischio secondo la Casa Bianca arriva in un “momento critico” con ulteriori aiuti all’Ucraina in discussione a Capitol Hill.

Zelensky è arrivato al Campidoglio degli Stati Uniti poco prima delle 9 del mattino per il suo incontro con i senatori affiancato dal leader della maggioranza Chuck Schumer e dal leader della minoranza Mitch McConnell.

Uscendo dalla stanza più di un’ora dopo, Schumer lo definì un “incontro produttivo” e ha detto ai giornalisti che Zelenskyj ha delineato l’aiuto di cui ha bisogno e come aiuterà l’Ucraina a sconfiggere gli invasori russi.

Schumer ha anche detto che Zelensky ha chiarito che “ha bisogno di aiuto rapidamente”, e ha affermato che qualsiasi errore avrebbe indotto gli alleati europei a mettere in discussione gli Stati Uniti.

“Ha messo in chiaro, e lo abbiamo fatto tutti noi, che se perdiamo, [il presidente russo Vladimir] Putin vincerà e questo sarà molto, molto pericoloso per gli Stati Uniti”.

Zelensky ha anche incontrato il presidente della Camera Mike Johnson, che sarà più duro nel portare gli aiuti all’Ucraina al traguardo.

Johnson lo ha definito un “buon incontro” e ha detto di aver ribadito a Zelenskyj che “stanno con lui e contro la brutale invasione di Putin”.

Ma poi ha preso di mira la Casa Bianca, dicendo che i funzionari non hanno fornito “chiarezza e dettagli” alla situazione. sulla strada da seguire affinché l’Ucraina possa sconfiggere la Russia.

“Ciò che l’amministrazione Biden sembra chiedere sono miliardi di dollari aggiuntivi senza un’adeguata supervisione, senza una chiara strategia per vincere e senza nessuna delle risposte che ritengo siano dovute al popolo americano”, ha affermato Trump. Johnson ha detto ai giornalisti. “Ho anche chiarito fin dal primo giorno che la nostra prima condizione su qualsiasi pacchetto di spesa supplementare per la sicurezza nazionale riguarda la nostra stessa sicurezza nazionale. Il confine è una catastrofe assoluta.”

Johnson ha detto che “non è una questione della Camera in questo momento”.

“La questione riguarda la Casa Bianca e il Senato, e li imploro di fare il loro lavoro perché il tempo è urgente. E qui vogliamo fare la cosa giusta.”

I miliardi di dollari richiesti dall’amministrazione Biden per aiutare l’Ucraina a combattere l’invasione russa, nonché per sostenere Israele e Taiwan, sono attualmente nel limbo in una battaglia sulla politica di immigrazione e sul confine meridionale.

I repubblicani al Senato chiedono cambiamenti significativi alle procedure di asilo e di immigrazione in cambio dell’approvazione del pacchetto di aiuti supplementari da circa 110 miliardi di dollari.

Alcuni legislatori repubblicani sono anche diventati sempre più scettici nei confronti della continuazione degli Stati Uniti a finanziare l’Ucraina, nonostante le argomentazioni secondo cui ciò aiuta a indebolire la Russia, perché pensano che il denaro potrebbe essere speso meglio su questioni interne.

McConnell, il massimo esponente repubblicano del Senato e convinto sostenitore dell’Ucraina, lunedì ha affermato che le disposizioni sulle frontiere restano una priorità per lui e i suoi colleghi.

Schumer, il massimo democratico al Senato, ha sostenuto nelle sue osservazioni che “i repubblicani, e solo i repubblicani, stanno bloccando tutto a causa di irrealistiche richieste massimaliste al confine”. Voglio essere molto chiaro: i democratici desiderano davvero un accordo, se possibile.”

Zelensky è arrivato lunedì a Washington per tenere un discorso alla National Defense University. Lì è stato presentato dal segretario alla Difesa Lloyd Austin, che ha descritto l’impegno americano in materia di sicurezza nei confronti dell’Ucraina come “incrollabile”.

Parlando agli studenti, ha sostenuto che i ritardi nell’approvazione degli aiuti all’Ucraina fanno il gioco di Putin e della sua “cricca malata”.

“L’America e tutte le nazioni libere devono avere fiducia in se stesse, nelle proprie forze, nella propria leadership affinché le dittature dubitino di se stesse e del proprio potere di minare la libertà. Quando il mondo libero esita, è allora che le dittature festeggiano il loro stupro più pericoloso e feroce.”