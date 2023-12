Usa. Biden, non approvare gli aiuti all’Ucraina è un regalo di Natale per Putin. Zelensky, lottiamo per la libertà

AgenPress – Il presidente Biden ha detto a Zelensky che sarebbe un “regalo di Natale” A Vladimir Putin in Russia se il Congresso non approva nuovi aiuti militari per Kiev.

Intervenendo nello Studio Ovale della Casa Bianca, Biden ha assicurato a Zelensky che “staremo al vostro fianco”.

Nonostante gli sforzi del presidente per placare le preoccupazioni, i repubblicani rimangono contrari al pacchetto di aiuti da 61 miliardi di dollari per l’Ucraina dilaniata dalla guerra a causa di richieste politiche non correlate.

Il leader repubblicano al Senato degli Stati Uniti, Mitch McConnell, ha dichiarato oggi che il suo sostegno all’Ucraina è “solido come una roccia”.

In un discorso al Senato, ha affermato che la minaccia russa è intrecciata con l’Iran, la Cina e la Corea del Nord poiché “lavorano insieme per indebolire l’America e l’Occidente”.

Ma ha riconosciuto che la causa dell’Ucraina “non è sempre stata popolare qui a Washington”.

“Per quasi due anni, il popolo ucraino ha sfidato le aspettative del mondo”, ha affermato. Egli ha detto. “Hanno annientato il secondo esercito più potente del mondo e hanno confuso le aspirazioni imperialiste aggressive di Putin”.

L’Ucraina può vincere, ha detto, se l’Occidente continua a stare al suo fianco.

Ma ha anche sottolineato la sua determinazione a tenere “sotto controllo” il confine meridionale degli Stati Uniti, una posizione che ha alimentato l’opposizione repubblicana al pacchetto di aiuti all’Ucraina.

La visita di Zelensky a Washington è arrivata in un momento triste. La richiesta del presidente Joe Biden per un ulteriore pacchetto di aiuti statunitensi da 110 miliardi di dollari per Ucraina, Israele e altre esigenze di sicurezza nazionale è a serio rischio di collasso al Congresso, poiché i repubblicani sono insistendo nel collegarlo ai rigorosi cambiamenti alla sicurezza dei confini tra Stati Uniti e Messico che i democratici denunciano.

“La lotta in cui ci troviamo è una lotta per la libertà”, ha ripetutamente affermato Zelensky durante gli incontri.

Biden ha affermato che gli Stati Uniti non possono e non vogliono lasciare che Putin abbia successo nella sua guerra con l’Ucraina.

“Ho chiesto al Congresso di fare la cosa giusta: schierarsi con l’Ucraina e difendere la libertà”, ha detto. Ha detto Biden.

Il presidente ha anche affermato di aver appena firmato un ritiro di 200 milioni di dollari da parte del Dipartimento della Difesa in aiuti militari per l’Ucraina.