Sen. Scilipoti Isgrò: “Governo maggior rapidità su manovra”

AgenPress. “È sicuramente vero ed innegabile che in queste condizioni economiche fare presto e bene una manovra finanziaria è difficile. Tuttavia è innegabile che il governo, pur dotato di una maggioranza bulgara, non riesca a chiudere il cerchio in tempi ragionevoli e questo lo si deve alle diverse anime e sensibilità che lo compongono.

Ha ragione Forza Italia che vuole reintrodurre in edilizia il superbonus come è corretto spingere per il ponte sullo Stretto, per infrastrutture e sanità. L’importante è che l’esecutivo rompa gli indugi, trovi un indirizzo rapido e chiaro per evitare il rischio dell’esercizio provvisorio che rappresenterebbe un danno incalcolabile”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.