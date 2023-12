Manovra, Fina (Pd): “Non sarà approvata nei tempi giusti. Un duro colpo al governo dei pronti”

AgenPress. “Manovra? Non sarà approvata, purtroppo, nei tempi giusti ed è davvero un duro colpo alla credibilità del Governo dei “pronti”. La realtà è che tra divisioni nella maggioranza e gravi ritardi nella presentazione degli emendamenti il Paese rischia l’esercizio provvisorio. Hanno rinviato per tre volte l’avvio della discussione parlamentare e siamo in procinto del quarto rinvio: gravissimo”.

A dirlo Michele Fina, tesoriere nazionale del Partito Democratico in un’intervista al quotidiano L’Identità.