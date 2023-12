La Slovacchia pronta a sostenere l’avvio dei negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’UE

AgenPress – La Slovacchia, che si è opposta all’adesione dell’Ucraina all’UE, è pronta a sostenere l’avvio dei negoziati con Kiev al vertice del 14 e 15 dicembre a Bruxelles. Bratislava continuerà a fornire non solo aiuti umanitari all’Ucraina.

“Dopo aver valutato gli sforzi di riforma a Kiev, siamo pronti a sostenere l’apertura dei negoziati di adesione, che saranno discussi nella prossima riunione del Consiglio europeo. Tuttavia, il nostro vicino orientale ha ancora una strada lunga e spinosa da percorrere, tutte le misure necessarie devono non solo essere approvate, ma anche essere messe in pratica e monitorate la loro conformità”, – ha affermato il capo del Ministero degli Esteri slovacco Yuriy Blanar al termine della riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Ue a Bruxelles.

E’ necessario concentrarsi “sulla ricerca di soluzioni pacifiche” e impegnarsi nella ricostruzione dell’Ucraina per avvicinare il paese all’adesione all’UE. Allo stesso tempo, Bratislava rifiuta di fornire aiuti militari a Kiev.

“Allo stesso tempo, continueremo a fornire all’Ucraina il sostegno umanitario, in particolare per quanto riguarda lo sminamento e la preparazione delle infrastrutture energetiche per l’inverno, e sono già stati compiuti passi concreti in questo senso”, ha concluso il diplomatico.

Il primo ministro ungherese Viktor Orban si è espresso categoricamente contro l’adesione dell’Ucraina all’UE. Secondo lui l’ostacolo principale qui è l’alto livello di corruzione in Ucraina.

A sua volta, il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha dichiarato che l’attuale governo del paese non è pronto a dare il proprio consenso all’adesione dell’Ucraina all’Unione UE.

Per Nehammer la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen non era interessata alla sua opinione sulle prospettive di integrazione europea dell’Ucraina prima di annunciare pubblicamente la prospettiva dei negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’UE.

Neghammer ha assicurato che l’Austria non accetterà i negoziati per l’adesione dell’Ucraina nelle condizioni attuali. Secondo lui non dovrebbero esserci preferenze per Kiev in questa materia, soprattutto alla luce delle aspirazioni di integrazione europea della Bosnia ed Erzegovina.

Allo stesso tempo Neghammer ha sottolineato che l’Austria non è contraria all’adesione dell’Ucraina all’Unione europea, ma al contrario vede questo processo come un “motore”. per le riforme nei rispettivi paesi. Secondo lui si dovrebbe offrire all’Ucraina e alla Moldavia la prospettiva di adesione “come segno di solidarietà”. Ma la cancelliera si è espressa categoricamente contraria alla “procedura accelerata” adesione di questi due Stati.