Conferenza Onu, due bilaterali per Nordio

AgenPress. Due bilaterali per il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine della Conferenza Onu di Atlanta sulla corruzione: uno con la sua omologa romena, l’altro con la direttrice generale Unodc.

Con la ministra della giustizia della Romania, Alina S. Gorghiu, ha affrontato le tematiche connesse al tavolo di lavoro bilaterale sui minori contesi, che ha cominciato le sue attività lo scorso anno. La Romania ha chiesto inoltre di poter collaborare alle attività relative all’accesso alle misure alternative. Il ministro Nordio si è congedato, invitando la collega romena a Roma in visita.

Il Guardasigilli ha poi incontrato Ghada Waly, direttrice esecutiva Unodc, con la quale ha ripreso i temi della conferenza di Palermo, che si è tenuta in settembre, e commentato alcuni punti della conferenza in corso ad Atlanta. Il Guardasigilli ha invitato Waly al G7 Giustizia, che si terrà a maggio, durante la presidenza italiana. Tra i temi che saranno affrontati, la guerra in Ucraina, nella prospettiva della futura ricostruzione, e il contrasto al crimine organizzato transnazionale, con un focus specifico sul traffico di stupefacenti. Secondo l’ultimo rapporto Unodc, in Europa la vendita di cocaina è salita del 416% nell’ultimo decennio 2011-2021.