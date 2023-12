Ciocca (Lega): “Approvazione delle misure a tutela prodotti IGP e Dop passo fondamentale per valorizzazione e salvaguardia dell’agroalimentare italiano”

AgenPress. “Nel corso della votazione tenutasi ieri in commissione agricoltura al Parlamento Europeo in merito ai prodotti a indicazione geografica protetta (DOP) e indicazione geografica tipica (IGP), desidero esprimere la mia soddisfazione per l’esito positivo raggiunto. L’approvazione delle misure a tutela di tali prodotti rappresenta un passo fondamentale per la valorizzazione e la salvaguardia delle eccellenze agroalimentari italiane ed europee.

Come membro della Commissione Agricoltura, ho costantemente sostenuto l’importanza di preservare le tradizioni e la qualità dei prodotti agroalimentari, del Made in Italy, nonché di garantire la giusta remunerazione agli agricoltori. Il riconoscimento e la protezione delle denominazioni d’origine sono strumenti essenziali per promuovere la diversità e l’autenticità dei prodotti, nonché per contrastare pratiche sleali e contraffazioni. Proprio l’Italia è il Paese con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall’Ue, il che dimostra la grande qualità delle produzioni italiane e il forte legame con il territorio.

L’Unione Europea, attraverso queste decisioni, conferma il suo impegno a favore di un’agricoltura sostenibile e di elevata qualità, in linea con le aspettative dei consumatori e con il rispetto per il lavoro dei produttori. Sono convinto che questo risultato costituisca un’importante affermazione per il settore agricolo italiano ed europeo e un segnale positivo per i cittadini che possono continuare a godere di prodotti unici e autentici. Chissà perché ogni volta che si avvicinano le elezioni, il Parlamento europeo comincia ad ascoltare il buonsenso di chi porta le istanze del territorio ogni giorno e non solo quando fa più comodo o a vantaggio degli interessi economici o della finanza speculativa, come spesso accade all’interno dell’eurocamera”.

Ad affermarlo è l’europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca, membro della Commissione agricoltura al Parlamento europeo.