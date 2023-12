Urto tra treni, Codacons: troppi incidenti ferroviari in Italia

SALVINI CONVOCHI SUBITO TAVOLO CON RFI E TRENITALIA

AgenPress. Troppi gli incidenti ferroviari che si verificano in Italia, e per capire le cause dell’escalation di deragliamenti, scontri e guasti tecnici che creano immensi disagi agli utenti, chiediamo al Ministro dei trasporti, Matteo Salvini, di convocare subito un tavolo con Codacons, Trenitalia e Rfi volto a capire cosa stia succedendo nel settore e studiare misure adeguate per aumentare la sicurezza in favore dei viaggiatori.

Lo afferma il Codacons a seguito dello scontro tra treni che si è verificato ieri sera nella zona di Faenza, nel Ravennate.

“Siamo preoccupati per l’ennesimo incidente registrato sui binari italiani, e chiediamo un confronto con Governo e Trenitalia per affrontare il delicato tema della sicurezza ferroviaria – afferma il presidente Carlo Rienzi – Abbiamo inoltre deciso di scendere in campo per offrire assistenza legale ai passeggeri dei due convogli coinvolti nello scontro di ieri, i quali possono chiedere un giusto risarcimento dei danni anche in assenza di lesioni fisiche e solo per la paura e lo stress subiti e per i rischi corsi a causa dell’incidente”.