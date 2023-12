Kuleba: il 14-15 dicembre Consiglio Ue esaminerà quattro questioni riguardanti l’Ucraina, compresa l’adesione

AgenPress – Alla riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre, i leader dell’UE prenderanno in considerazione quattro questioni importanti riguardanti l’Ucraina, inclusa quella fondamentale, ovvero l’avvio dei negoziati di adesione all’UE con l’Ucraina.

Lo ha affermato il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, parlando lunedì ai media a Bruxelles.

Il massimo diplomatico ha osservato che la prossima riunione del Consiglio europeo sarà impegnativa, poiché l’allargamento è un processo importante che non riguarda solo l’Ucraina.

“Saranno discusse quattro questioni relative all’Ucraina. La prima è l’apertura dei negoziati di adesione, la seconda è l’approvazione dello strumento per l’Ucraina, che garantirà la stabilità macrofinanziaria in Ucraina, la terza è il proseguimento del finanziamento dello strumento europeo per la pace, affinché l’UE possa fornire all’Ucraina aiuti letali e non letali, e il quarto è l’approvazione del 12° pacchetto di sanzioni”, ha detto Kuleba.

Ha aggiunto che tutte queste questioni sono importanti, ma la chiave è la decisione di avviare i negoziati di adesione.

“Non voglio nemmeno parlare delle conseguenze devastanti se il Consiglio europeo non riuscisse ad approvare questa decisione, non solo nei confronti dell’Ucraina, ma nel contesto più ampio del processo di allargamento. Abbiamo fatto il nostro dovere e ci aspettiamo che il L’UE farà da parte sua”, ha affermato il ministro.

Secondo Kuleba, i diplomatici ucraini continueranno a collaborare con i singoli Stati membri in vista della riunione del Consiglio europeo.

L’8 novembre la Commissione europea ha raccomandato al Consiglio europeo di avviare i negoziati per l’adesione dell’Ucraina e della Moldavia all’UE. Ha inoltre raccomandato, a determinate condizioni, di avviare i negoziati con la Bosnia-Erzegovina e di concedere alla Georgia lo status di paese candidato.

Il 14 dicembre il Consiglio europeo esaminerà la questione dell’avvio dei negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’UE.

Nella riunione del 9 dicembre la Verkhovna Rada ha approvato un appello agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione europea con la richiesta di sostenere l’apertura dei negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea.