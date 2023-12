Gribaudo (PD): “Riprendiamo iter per regolamentare la professione dell’avvocato in monocommittenza”

AgenPress. A Roma, il 12 dicembre 2023 alle ore 17.30 presso la sala conferenza stampa della Camera dei deputati si svolgerà la conferenza stampa per la ripresentazione della proposta di legge che abolisce l’incompatibilità tra la professione di avvocato e il lavoro subordinato o parasubordinato.

A darne notizia l’onorevole Chiara Gribaudo, Vicepresidente della Commissione Lavoro e prima firmataria della proposta di legge A.C. 735.

“La proposta di legge punta a sanare un’anomalia, che esiste soltanto per la professione forense. Nessun’altra professione ordinistica, medici, architetti o ingegneri, prevede l’impossibilità di avere un contratto di lavoro subordinato e quindi di assumere o essere assunti come dipendenti. Questo vincolo produce quel regime di monocommittenza che costringe gli avvocati ad aprirsi la p.iva, pur avendo nei fatti gli stessi obblighi di un lavoratore dipendente, per produrre poi un’unica fattura della medesima cifra ogni mese allo stesso studio. Questo sistema va combattuto perché penalizza soprattutto i neolaureati in giurisprudenza, abbassando considerevolmente gli stipendi di ingresso e medi, costringendoli spesso a cambiare professione o fuggire all’estero”, dichiara la Vicepresidente della XI Commissione.

Alla conferenza stampa, oltre all’On. Gribaudo interverranno Cosimo D. Matteucci (avvocato, presidente di MGA – sindacato nazionale forense), Danilo Lelli (FILCAMS – CGIL nazionale) e Federica Cochi (presidentessa di Apiqa – CGIL nazionale).