Concerto Note di Talento – Valore della Pace Remind

Sabato 16 dicembre 2023 ore 20,30 – Chiesa di San Nazzaro e Celso, Brescia

Artisti dell’Ucraina, Russia, Israele, Palestina, Iran e Italia insieme per la Pace

AgenPress. Note di Talento e Remind annunciano che il 16 dicembre 2023 si terrà il concerto Note Illuminate, tappa della Maratona della Pace Remind; un’occasione unica per celebrare i diritti umani, la pace, la musica e le storie di resilienza e speranza di tutto il mondo. Il programma prevede l’esecuzione di una delle “Quattro Stagioni” composte da Vivaldi, unite ad opere di altri tre compositori di epoche successive. Per questi brani sono stati scelti particolari solisti per mettere in evidenza il legame con importanti eventi storici globali. I solisti uniti sul palco includono: Saad Mostafa (Palestina) violino; Misia Iannoni Sebastianini (Italia) violino; Bardia Rassekhi (Iran) violino; Vladyslava Haienko (Ucraina) violino; Ksenia Milas (Russia) violino; Dennis Shapovalov (Israele) al basso continuo; Nicola Benetti (Italia) al clavicembalo e al piano elettrico; l’Orchestra Appassionata. Il Progetto culturale si chiude con il concerto del 16 dicembre presso la Chiesa di San Nazzaro e Celso, Brescia ed è cofinanziato dal Comune di Brescia, ufficio culturale, nell’ambito delle iniziative culturali per Bergamo/Brescia Capitali Italiane della Cultura 2023 e conclude il Festival organizzato dall’Associazione Note di Talento con direzione artistica di Oleksandr Semchuk.

Paolo Crisafi, Presidente Remind: l’evento musicale si svolge in collaborazione istituzionale con Remind, nell’ambito della Maratona della Pace con i messaggi di saluto di Papa Francesco e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con la partecipazione delle principali istituzioni e forze produttive. Nel presentare l’iniziativa Paolo Crisafi Presidente di Remind ha affermato: “la recente evoluzione della congiuntura internazionale a seguito degli attacchi di Hamas ad Israele oltre agli episodi terroristici a Bruxelles non hanno fatto altro che confermare la necessità di condannare ogni forma di violenza come sta accadendo anche tra la Russia e l’Ucraina. Come ha detto in più occasioni il Santo Padre, la violenza è deprecabile da ogni punto di vista ed è inaccettabile. Il Parlamento Italiano, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ed il Governo guidato da una donna, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e dai Vicepresidenti Matteo Salvini e Antonio Tajani, sono decisi assertori della necessità di perseguire la Pace.

Il concerto del 16 dicembre 2023 si svolge nella splendida cornice di Brescia, Capitale della Cultura 2023, insieme a Bergamo; vede come protagonisti artisti di territori dove c’è la guerra, esempi di come la musica possa essere un ponte per unire le Persone nella consapevolezza che, purtroppo, sono sempre attuali i conflitti e gli atti di terrorismo in tutto il mondo. La necessità di superare le discriminazioni nei confronti delle donne e delle minoranze in generale viene rappresentata dall’esecuzione di un’artista iraniano. L’Italia è il luogo dove si svolge il concerto, Italiano è il direttore d’orchestra e Italiani sono alcuni artisti, uniti in atti concreti per diffondere il “Valore della Pace” che Remind, con i propri Esperti e Partner, porta avanti con la partecipazione delle Istituzioni europee, nazionali e locali insieme ai Settori produttivi della Nazione. L’associazione Remind è integrativa delle realtà esistenti e le valorizza in una visione di sistema, esprimendo in tal modo al meglio ogni loro qualità. Insieme Pubblico e Privato per discutere e analizzare le sfide da affrontare e le opportunità da cogliere per un presente migliore ed un futuro più luminoso. Come Remind dedichiamo questo concerto e ci adoperiamo per lo sviluppo sostenibile, la sicurezza e il benessere delle Persone ovunque vivano, operino e transitino. Personalmente dedico il concerto a mia Madre Adele, una persona d’amore che mi ha sempre guidato, e a mio Padre Lorenzo, di cui cerco di onorare le orme valoriali che ha lasciato nel suo percorso terreno. Evviva l’Italia! Evviva la Pace nel Mondo!”

L’artista Ksenia Milas, cofondatrice del Associazione Note di Talento ha dichiarato:” A nome di tutti i fondatori, sono lieta di condividere nostra gioia per aver portato avanti con successo il festival “Note Illuminate”. Questo evento è stato reso possibile grazie al sostegno del Comune di Brescia, riconosciuta come la capitale italiana della cultura nel 2023. La nostra associazione è giovane, così come lo sono io, i nostri fondatori e i nostri talentuosi giovani artisti. Si tratta di un gruppo diversificato di sette sognatori, ciascuno proveniente da sfondi professionali differenti: avvocati, notai, commercialisti, musicisti, insegnanti di lingue straniere e immobiliari. Nonostante le nostre diversità, ci unisce l’idea comune di contribuire a rendere il mondo un posto migliore e più civile. Ciascuno di noi ha raggiunto il successo grazie alla passione, dedizione e fiducia nel proprio campo. Vogliamo offrire speranza ai giovani talenti, concedendo loro un biglietto per una vita migliore e il futuro che sognano. E per tutti gli altri, il nostro prezioso pubblico, desideriamo regalare il piacere di godere e perdersi nelle emozioni della musica di queste giovani persone: note di talento.”

Il Vicario Episcopale della Città e dell’Hinterland di Brescia Don Daniele Faita ha fatto presente: “Il 16 dicembre 2023 nella Collegiata di Santi Nazaro e Celso vivremo un prezioso appuntamento musicale: il Concerto “Le stagioni illuminanti”. Questo evento si iscrive nella preziosa animazione culturale musicale che quest’anno ha visto l’Associazione Culturale ” Note di talento” accompagnare, quasi tenere per mano la Città di Brescia attraverso una prestigiosa offerta artistica di grande livello, quasi un esercizio di formazione al linguaggio dell’arte musicale, un cammino di immersione nella musica colta, una cascata di note che hanno suscitato passione per la bellezza e creato sensazioni nuove e inaspettate. Sono stati numerosi i concerti in Città e nelle periferie, per dare a tutti la possibilità’ di apprezzare il valore e la preziosità dei grandi della musica. Il percorso che ha raggiunto tanti e coinvolti moltissimi: dai bambini, ai giovani, agli adulti e anziani. I concerti si sono tenuti nelle chiese, nei parchi, nei teatri, nel generoso sforzo di fare della musica un linguaggio inclusivo, e dimostrare che la musica è e rimane un linguaggio universale.

Il concerto di Sabato 16 dicembre 2023 nella Collegiata dei Santi Nazaro e Celso non esaurisce il processo che ha visto Bergamo e Brescia Citta’ della cultura, ma suscita una presa di coscienza delle potenzialità umane, delle due Citta’ che con questo straordinario impegno con il concerto ” Le stagioni illuminate” offrono una profonda riflessione sul cammino che ci attende e che vogliamo intraprendere verso la pace, il dialogo, l’apprezzamento per ciò che ogni persona porta di bello nel cuore. La musica diventa un veicolo forte e incisivo perche’ la collaborazione fattiva, il dialogo, lo scambio di competenze, aiutano a superare le paure e aprirci alla scoperta di noi stessi attraverso gli altri. Questo l’intento che il concerto di sabato 16 dicembre si prefigge come sintesi e invito a procedere verso un percorso formativo per superare i confini e per apprezzare gli orizzonti. Viviamo in una stagione dove immagini di dolore e devastazione ci feriscono profondamente, ma abbiamo bisogno della pace, perche’ il rischio nel quale possiamo precipitare è quello di abituarci all’odio, alla guerra e dimenticarci di quanto sia necessaria la pace, e per questo deve essere perseguita ad ogni costo, perché non possiamo vivere senza la pace, altrimenti perdiamo la libertà, la ricerca della bellezza, e perdiamo noi stessi, perché l’odio e la guerra sono un imbarbarimento, una perdita di umanità. Grazie a Mons. Gianbattista Francesconi Parroco della Parrocchia dei Santi Nazaro e Celso per aver accolto nella Collegiata questo concerto e perché dona l’occasione di concludere quest’anno della cultura, con la musica perché come dice la poetessa Rosa Fabregat nella sua poesia: Musica dell’anima, intessuta di parole: “Scintilla di vita, luce di conoscenza che si espande, docile, su tutti i confini. Musica immortale che cammina e vola sulla nostra terra e in tutti i cieli”.

Il Direttore Artistico Oleksandr Semchuk ha asserito: “ È con gioia che concludiamo l’epica odissea musicale di Note Illuminate, illuminando le sfumature della cultura e della bellezza in ogni angolo di Brescia. Questo festival, sostenuto dal Comune di Brescia per le Capitali Italiane della Cultura 2023, ha offerto un viaggio incantevole attraverso le “Stagioni Illuminanti”. Un percorso musicale che ha intrecciato le voci dei grandi compositori ai racconti dei solisti da ogni parte del globo.

Attraverso “Primavera Araba”, “Estate” di suffragio, “Autunno” di lotte per la libertà femminile e l’“Inverno” segnato dal conflitto in Ucraina, abbiamo celebrato la diversità umana. Questo concerto non chiude solo un festival straordinario ma rappresenta il culmine di 22 eventi, trasformando chiese, parchi e scuole in palcoscenici vibranti di emozioni e storie. Note Illuminate ha abbracciato la periferia, diffondendo cultura e bellezza anche nei luoghi meno convenzionali, offrendo narrazioni chiare e coinvolgenti. Grazie agli assi portanti del festival, abbiamo valorizzato giovani talenti, celebrato la cultura come cura, tracciando ponti tra passato e presente, tra tradizione e innovazione. Questo concerto non conclude solo una straordinaria avventura musicale ma proietta Note Illuminate come catalizzatore di un futuro culturale partecipato”.