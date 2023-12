Bandecchi (AP): “Sul MES è finito il tempo dei giochini politici”

AgenPress. “Il Governo Meloni sceglie di scappare per l’ennesima volta rinviando il voto per l’approvazione sul Mes. Così facendo l’esecutivo continua a prendere in giro non solo le Camere, ma soprattutto gli Stati membri UE che da mesi aspettano la risposta del nostro Paese”.

Così Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa Popolare e sindaco di Terni, in una nota.

“Non so quanto Meloni deciderà ancora di tergiversare, ma se la sua preoccupazione è perdere credibilità tra gli elettori la posso già rassicurare: dopo un anno gli italiani hanno ben compreso l’inconsistenza di tante delle promesse che hanno portato al Governo questa maggioranza e la Presidente del Consiglio “.

“La capacità di trattativa di un Governo – specialmente in una materia delicata come il Patto di stabilità – non si misura nella capacità di avanzare ricatti e ricattini, come dimostra di credere questo esecutivo, ma tessendo relazioni diplomatiche improntate alla collaborazione.

Noi di Alternativa Popolare auspichiamo, pertanto, che il Governo onori al più presto l’impegno sul Mes rispettando gli impegni assunti in sede europea dal nostro Stato. Solo così le restanti trattative potranno essere condotte in un clima favorevole agli interessi del Paese”.