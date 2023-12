Attestato di rischio: cos’è e perché è uno strumento chiave per risparmiare sul premio

AgenPress. Quando si tratta di assicurazione auto, molte persone cercano di capire come risparmiare sul premio concentrandosi esclusivamente sul costo rateizzato o annuale della polizza, spesso trascurando un documento fondamentale che può influenzare notevolmente il costo dell’assicurazione: l’attestato di rischio. Per capire in che modo ciò avviene, naturalmente, è prima fondamentale capire cos’è l’attestato di rischio e come funziona.

L’attestato di rischio è un documento ufficiale che riepiloga la storia assicurativa di chi detiene una polizza: questo documento contiene informazioni rilevanti relative al numero di sinistri avvenuti negli anni precedenti e alla classe di merito del conducente assicurato. Grazie a queste informazioni, le compagnie assicurative possono valutare l’affidabilità del cliente, la sua virtuosità alla guida e, di conseguenza, il rischio associato alla stipula di una polizza auto.

Questo documento è fondamentale per richiedere un preventivo assicurativo alla compagnia e stipulare un nuovo contratto di assicurazione e in più rappresenta uno strumento di tutela del consumatore, promuovendo una maggiore concorrenza tra le compagnie assicurative e dando dei parametri universalmente validi.

L’attestato di rischio ha una validità di cinque anni ed è soggetto a regolari aggiornamenti. In caso di sinistro, la compagnia assicurativa aggiorna immediatamente l’elenco degli incidenti, garantendo che le informazioni siano sempre aggiornate.

Prima del 2015, alla scadenza della polizza, la compagnia assicurativa era tenuta a consegnare una copia cartacea dell’attestato di rischio al contraente. Ciò permetteva al cliente di richiedere preventivi da altre compagnie assicurative e scegliere l’offerta più vantaggiosa. Dal luglio 2015, la dematerializzazione dell’attestato di rischio ha sostituito il documento cartaceo con una versione elettronica più sicura, difficile da contraffare e trasparente. I contraenti possono dunque ora consultare il proprio attestato di rischio in qualsiasi momento attraverso il sito web o l’app mobile della compagnia assicurativa.

L’attestato di rischio è uno degli elementi chiave utilizzati per determinare il premio assicurativo. Se il conducente non ha causato incidenti negli anni precedenti, questo comportamento virtuoso è tendenzialmente premiato con un premio assicurativo più basso. La classe di merito, sia quella di provenienza che quella attuale, è un altro elemento determinante nel calcolo del premio.

Altri fattori che influenzano il calcolo del premio riguardano le caratteristiche del veicolo che si vuole assicurare, l’età del conducente, l’anno di immatricolazione del mezzo. Aggiungere servizi aggiuntivi come le garanzie accessorie può, infine, ulteriormente aumentare il premio, ma questi servizi possono rivelarsi preziosi in caso di necessità.

Oggi per richiedere un preventivo su uno dei tanti portali di assicurazioni online sono richiesti davvero pochissimi minuti: è un’operazione semplice e veloce che merita però sempre una certa attenzione. Prima di accettare un preventivo, infatti, è essenziale leggere attentamente i documenti informativi e valutare le condizioni contrattuali, come i massimali di copertura: in questo modo, si eviteranno sorprese sgradevoli in seguito.

