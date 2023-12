Usa. Blinken avverte Israele di proteggere i civili mentre continuano le operazioni nel sud di Gaza

AgenPress – Mentre Israele continua le sue operazioni nel sud di Gaza, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha avvertito che è necessario fare di più per proteggere i civili e fornire aiuti umanitari alle persone nell’enclave.

“L’intento c’è, ma i risultati non sempre si manifestano. Anche se Israele ha adottato ulteriori misure, ad esempio, per designare aree sicure nel sud, per concentrarsi sui quartieri, non su intere città in termini di evacuazione. Ciò che non vediamo sufficientemente sono un paio di cose. Il primo, assicurandosi che gli operatori umanitari presenti – a cominciare dalle Nazioni Unite che si comportano eroicamente – esistano tempi, luoghi e percorsi di deconflitto in modo che gli operatori umanitari possano portare l’assistenza che arriva a Gaza alle persone che ne hanno bisogno”.

Ha aggiunto che servono più tempi di deconflitto, pause e percorsi designati: “plurale, non uno solo”. Il segretario di Stato ha anche sottolineato la necessità di “chiarezza nella comunicazione, in modo che le persone sappiano quando è sicuro e dove è sicuro spostarsi per uscire dal pericolo prima di tornare a casa. Questo è il tipo di cose che stiamo cercando, lavorando di nuovo ogni singolo giorno per assicurarsi che il divario tra intenti e risultati sia il più ridotto possibile”.

Sulla tempistica futura e se Israele abbia detto agli Stati Uniti quanto tempo pensano durerà l’attuale fase delle operazioni, Blinken ha affermato che ci sono state discussioni con Israele ma non ha fornito ulteriori dettagli.

“Israele deve prendere queste decisioni. Naturalmente tutti vogliono vedere questa campagna concludersi il più rapidamente possibile.”

Blinken ha poi osservato che ogni volta che l’operazione militare si concluderà, sarà solo un passo verso il raggiungimento di una pace sostenibile.

“Quando la grande operazione militare sarà finita. Non è finita qui. Perché dobbiamo avere una pace duratura e sostenibile. E dobbiamo assicurarci di essere sulla strada verso una pace duratura e sostenibile”, ha affermato Blinken.

Sugli aiuti statunitensi a Israele Blinken ha esortato i leader del Congresso ad approvare gli aiuti e ha detto di essere “molto preoccupato”.

“Penso che le uniche persone che sarebbero felici se la richiesta di bilancio supplementare non fosse votata e approvata dal Congresso sarebbero sedute a Mosca, a Teheran, a Pechino. Per l’Ucraina questo è assolutamente vitale”.