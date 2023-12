Russia. Putin verso le presidenziali. Controlla i media statali. Partito Navalny: non è una vera elezione

AgenPress – Vladimir Putin ha dichiarato che si candiderà alla presidenza nelle elezioni del marzo 2024 , avvicinando così il leader russo di lunga data al quinto mandato.

Putin ha dominato il sistema politico e i media russi negli ultimi due decenni, incarcerando importanti politici dell’opposizione, come Alexei Navalny , che sta scontando più di 30 anni di carcere.

Con il Cremlino che ha il pieno controllo dei media statali e può decidere chi può e chi non può candidarsi, il partito di Navalny afferma che questa non è una vera elezione.

Ma vede la finestra di 100 giorni della campagna elettorale come una rara opportunità per coinvolgere i russi in un dialogo politico e convincerli che la guerra in Ucraina e le tensioni economiche che ha portato sono problemi causati da Putin.

“Naturalmente è impossibile battere Putin alle ‘elezioni'”, ha detto a Reuters Leonid Volkov, uno dei principali aiutanti di Navalny. “Lo scopo della nostra campagna è cambiare l’agenda politica in Russia”.

Finora solo tre persone hanno dichiarato l’intenzione di candidarsi contro di lui. Due sono figure di basso profilo, Boris Nadezhdin e Yekaterina Duntsova, che potrebbero avere difficoltà a raccogliere le 300.000 firme necessarie per sostenere le loro candidature.

Il terzo, il nazionalista Igor Girkin, è in carcere in attesa di processo con l’accusa di incitamento ad attività estremiste.

Con la formazione ancora poco chiara, il partito di Navalny ha lanciato la sua campagna semplicemente esortando i russi a votare contro il presidente in carica.

“Non abbiamo un nostro candidato. Avevamo un candidato, Navalny, e si sono rifiutati di registrarlo, hanno cercato di ucciderlo e di metterlo in prigione. Ora abbiamo, per così dire, un candidato collettivo “contro Putin”, ha detto Lyubov Sobol, uno stretto collaboratore di Navalny.