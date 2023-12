Buenos Aires. Zelensky incontra il Presidente dell’Uruguay Luis Lacalle Pou. “Grazie per sostegno all’Ucraina”

AgenPress – Durante una visita di lavoro in Argentina, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha incontrato il presidente dell’Uruguay Luis Lacalle Pou.

Il Capo dello Stato ha espresso gratitudine per la posizione dell’Uruguay nell’ambito dell’Organizzazione Marittima Internazionale a sostegno della risoluzione adottata nel dicembre di quest’anno sull’impatto dell’invasione armata russa dell’Ucraina sulla navigazione internazionale.

“Oggi ho l’opportunità di ringraziare personalmente te e il popolo del tuo Paese per aver sostenuto la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”.

Volodymyr Zelensky ha sottolineato che l’Ucraina è attualmente impegnata in un feroce combattimento con le truppe russe sul campo di battaglia e allo stesso tempo sta lavorando per attuare la Formula di pace ucraina, che è uno degli strumenti politici chiave per porre fine alla guerra.

Il Presidente dell’Ucraina ha elogiato la partecipazione del rappresentante dell’Uruguay al terzo incontro dei consiglieri per la sicurezza nazionale e la politica estera sull’attuazione della Formula della Pace.

Egli ha espresso la speranza per la partecipazione dell’Uruguay al quarto incontro dei consiglieri che si terrà nel gennaio del prossimo anno, dove, tra le altre cose, si discuterà sulla preparazione del primo Vertice Mondiale sulla Pace.

Particolare attenzione è stata prestata alla prospettiva dello svolgimento del vertice Ucraina-America Latina. Volodymyr Zelensky ha invitato Luis Lacalle Pou a visitare l’Ucraina.