Taiwan. Rilevati un lancio del satellite cinese insieme a 10 aerei e 7 navi militari

AgenPress – Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito sabato di aver rilevato il lancio di un satellite cinese, insieme a 10 aerei militari cinesi e sette navi militari nelle vicinanze di Taiwan.

Il razzo, gli aerei e le navi sono stati monitorati tra le 6 del mattino di venerdì (8 dicembre) e la stessa ora del giorno successivo. Dei 10 aerei dell’Esercito popolare di liberazione (PLA), due sono entrati nell’angolo sud-ovest della zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan (ADIZ).

Sono stati identificati come un aereo da guerra antisommergibile Shaanxi Y-8 e un drone Shaanxi Y-8 RECCE. Non sono state fornite altre informazioni sul lancio del satellite oltre a quelle probabilmente fornite dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan nel deserto del Gobi in Cina.