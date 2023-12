Righini (FdI): “Restituiamo all’Ospedale di Velletri tutti i reparti sottratti nel tempo”

AgenPress. “Il piano di riordino della rete ospedaliera è una grande notizia per tutto il territorio regionale ed in particolare per Velletri. Grazie alla lungimiranza del presidente Rocca e del direttore Urbani, infatti, presso l’ospedale Paolo Colombo verranno attivati posti letto nei reparti di geriatria (+17pl), neonatologia (+4pl) e otorinolaringoiatria (+2 pl).

In campagna elettorale avevamo preso l’impegno di restituire alla struttura sanitaria veliterna quella centralità che aveva perso con il depauperamento subito negli anni passati. Oggi manteniamo fede a quell’impegno, restituendo ai cittadini i reparti in oggetto, tra cui il Punto Nascita che tanta attenzione aveva suscitato, in una prospettiva di potenziamento complessivo.

Con il provvedimento approvato oggi in Giunta, quindi, la Sanità del Lazio compie un decisivo passo in avanti verso un sistema che risponde in maniera puntuale ai bisogni dei suoi cittadini anche attraverso il potenziamento e la riapertura di reparti di straordinaria importanza”.

Così in una nota l’Assessore al Bilancio e Agricoltura della Regione Lazio Giancarlo Righini.