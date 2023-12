Angelus dell’Immacolata, ‘pronunciato dalla finestra’ da Papa Francesco

Francesco ha fatto notare che “precisamente con la fedeltà quotidiana del bene che la Madonna ha permesso al dono di Dio di crescere in lei; è così che si è allenata a rispondere al Signore, a dirgli ‘sì’ con tutta la sua vita”.

“Allora ci chiediamo”, la domanda ai fedeli: “io credo che l’importante, nelle situazioni di ogni giorno come nel cammino spirituale, è la fedeltà a Dio? E, se ci credo, trovo il tempo per leggere il Vangelo, per pregare, partecipare all’Eucaristia e ricevere il perdono sacramentale, per fare qualche gesto concreto di servizio gratuito? Sono quelle piccole scelte di ogni giorno, scelte decisive per accogliere la presenza del Signore”. “Maria Immacolata ci aiuti a stupirci dei doni di Dio e a rispondervi con la fedele generosità di ogni giorno”, questo l’auspicio del Papa, prima della recita della preghiera mariana.