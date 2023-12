Yahya Sinwar: chi è il leader di Hamas che Israele vuole vivo o morto. E’ stato l’ideatore della strage del 7 ottobre

AgenPress – Le forze israeliane hanno circondato la casa di Yahya Sinwar , il capo dell’ala politica di Hamas a Gaza – di fatto il secondo in comando dopo il leader Ismail Haniyeh.

L’IDF dice che non sembra essere lì. Si pensa che si nasconda in tunnel sotterranei con guardie del corpo e non comunichi con nessuno per evitare di essere rintracciato.

Israele lo ritiene responsabile, insieme ad altri, degli attacchi del 7 ottobre, e il primo ministro Benjamin Netanyahu insiste che “è solo questione di tempo prima di catturarlo”.

Sinwar, 61 anni, è nato a Khan Younis dopo che i suoi genitori furono sfollati da Ashkelon in quella che i palestinesi chiamano “al-Nakba” (la catastrofe) – lo sfollamento di massa dei palestinesi dalla loro casa ancestrale nella guerra che seguì la fondazione di Israele nel 1948.

Fu arrestato per la prima volta da Israele nel 1982, all’età di 19 anni, per “attività islamiche” e poi arrestato di nuovo nel 1985. Fu allora che conquistò la fiducia del fondatore di Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, e iniziò a farsi strada tra i ranghi.

“Yahya Sinwar è il comandante… ed è un uomo morto”, ha dichiarato all’inizio di ottobre il portavoce delle forze di difesa israeliane (IDF), il contrammiraglio Daniel Hagari.

“Questo abominevole attacco è stato deciso da Yahya Sinwar”, ha detto il capo di stato maggiore dell’IDF Herzi Halevi. “Perciò lui e tutti quelli che sono sotto di lui sono morti che camminano.”

Tra questi c’è Mohammed Deif, l’inafferrabile leader dell’ala militare di Hamas, le Brigate Izzedine al-Qassam.

Hugh Lovatt, membro senior del Consiglio europeo per le relazioni estere (ECFR), ritiene che Deif fosse la mente dietro la pianificazione dell’attacco del 7 ottobre perché si trattava di un’operazione militare, ma Sinwar “avrebbe probabilmente fatto parte del gruppo che ha pianificato l’attacco” e lo ha influenzato”.

